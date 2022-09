La hispana más poderosa de Marvel dice que latinos enriquecen a Hollywood

Ana Milena Varón

Los Ángeles, 27 sep. Hollywood necesita más talento latinoamericano para "enriquecerse", asegura a Efe la argentina Victoria Alonso, considerada la ejecutiva hispana más poderosa en esa industria en el país, honor al que suma este martes un galardón que le entregará en Washington la Fundación de la Herencia Hispana.

Como ejecutiva de Marvel Estudios, Alonso ha producido algunos de los mayores éxitos de taquilla mundial de los últimos años, como Avengers: Endgame y Spider-Man: No Way Home, lo que le ha permitido ganar voz dentro de Hollywood e impulsar la inclusión de más historias, más personajes, más actores, y más personal detrás de cámaras de origen latino.

"De esta manera la industria va a enriquecerse porque van a incluir en sus producciones otros puntos de vista, otras formas de ver el mundo", dice a Efe la cineasta, nacida en Buenos Aires.

Alonso, de 56 años, dice que aboga también porque Hollywood deje llegar a más latinos, y personas de otras minorías, a los puestos de decisiones. "Es importantísimo porque esa diversidad nos ayuda a alimentar conversaciones".

Alonso ha trabajado por iniciar un diálogo entre las audiencias. Pone de ejemplo el hecho de reemplazar una simple taza en una escena por un mate. "Es algo pequeño, que no impacta a la escena pero que tal vez pueda iniciar una conversación entre tres personas o trescientas mil personas sobre esta bebida latinoamericana".

"Una palabra, un gesto, puede ayudarnos a incluir otras culturas en esta industria. En la pantalla todas las familias tienen que verse representadas", ahonda la ejecutiva que prepara la llegada al universo de Marvel de "El muerto", protagonizado por Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

El objetivo de Alonso es iniciar los diálogos por eso trabaja todos los días para lograr abrir esos espacios para los latinos y otras minorías.

Reconoce que la labor no ha sido fácil. Lleva más de 30 años trabajando siete días a la semana para lograr llegar a la cima y tomar las decisiones como productora ejecutiva y presidenta de producción física, postproducción, animación y efectos especiales de Marvel Studios, donde asegura hay "mucho, mucho por hacer".

Como parte de esa labor la argentina invitó a la prensa de Hollywood a estudiar español en el estreno de "Eternals".

"NO ME TRANSFORMÉ"

Alonso recibe hoy el Premio Visión entregado por la Fundación de la Herencia Hispana (HHF, en inglés) en una gala que se realiza en la capital estadounidense para rendir tributo a latinos destacados.

La fundación quiere "honrar la increíble carrera de Alonso que como líder garantiza que la representación de la industria se vea y suene de una manera auténtica", explicó José Antonio Tijerino, presidente de HHF.

Alonso dice que recibirá el reconocimiento "en nombre de todos aquellos latinos que continúan tratando de luchar, sobrevivir y crear".

La cineasta argentina, que en 2006 se incorporó a Marvel, subraya que para ella es importante que se reconozca el trabajo de todas las personas, sin importar en cual nivel de la escala se encuentren.

Agrega que muchas veces esa falta de reconocimiento ha hecho que muchos "se queden a mitad de camino", especialmente en Hollywood donde la vía al éxito es complicada.

La coproductora de éxitos como "Iron Man", "Iron Man 2" y "Thor", considera que Hollywood es cíclico. "Hoy estamos a un nivel y mañana en otro totalmente diferente. Puede ser que quien hoy me ayuda con el café mañana esté en mi puesto".

Por eso confiesa que uno de sus mayores logros fue no olvidarse de quién era y de dónde venía. "Cuando me veo al espejo me reconozco. No me transformé".

Advierte que el "sistema" de Hollywood está constantemente queriendo cambiar a su acomodo a las personas que trabajan en la industria.

"Es fácil perderse", sostiene y aconseja a todo aquel que está interesado en llegar a Hollywood que lo importante debe ser la convicción de querer contar una historia.

La fama y el dinero son esquivos la mayoría de las veces, afirma Alonso, quien llegó a los 19 años a Estados Unidos buscando seguir su sueño de ser actriz.

En 2016 se convirtió en la primera mujer en ganar el premio Harold Lloyd de The Advanced Imaging Society, un galardón para los profesionales más destacados en el mundo de los efectos especiales.

Durante la permanencia de Alonso en Marvel sus películas han acumulado más de 27.000 millones de dólares en la taquilla mundial.

Al preguntarle si considera que su ascenso en Hollywood es el ejemplo del sueño americano cumplido de un inmigrante, la argentina sólo dice que Estados Unidos es un país con grandes oportunidades de crecimiento, que se deben aprovechar.

Agrega que "es importantísimo apoyarnos los unos a otros tanto a nivel latino, a nivel mujer, a nivel de minorías como la LGBTQ".

"Siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien, y ahí es cuando debemos estar dispuestos a ayudar y a aceptar la ayuda que nos brinden", concluye. EFE

