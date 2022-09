Huracán Ian toca tierra en Cuba mientras avanza hacia Florida

(Bloomberg) -- Ian tocó tierra en el oeste de Cuba como un gran huracán de categoría 3, mientras se dirigía hacia Florida en lo que podría ser la peor tormenta que ha azotado a Tampa en más de un siglo.

Los vientos de Ian aumentaron a 205 kilómetros por hora cuando se acercaba a la ciudad cubana de Pinar del Río, según un informe dado a conocer por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos a las 5 a.m., hora de Nueva York. Todavía se encontraba a más de 281 kilómetros de Dry Tortugas, en Florida.

El área de Tampa se encuentra ahora en el centro de los pronósticos de monitoreo de probabilidad a medida que la tormenta avanza hacia el norte. Las advertencias de huracán y marejada ciclónica están vigentes a lo largo de la costa oeste de Florida, incluida la bahía de Tampa. Se espera que más de 300.000 personas sean evacuadas.

Los vientos de tormenta tropical podrían llegar a Florida el martes, mientras que las condiciones de huracán llegarían el miércoles por la mañana, lo que generaría la posibilidad de grandes inundaciones en ríos en las partes centrales del estado.

Los huracanes alcanzan un nivel mayor o estatus de Categoría 3 en la escala Saffir-Simpson cuando sus vientos máximos sostenidos alcanzan los 178 km/h.

Partes del oeste de Cuba recibirán hasta 41 centímetros de lluvia hasta el jueves, según el centro de huracanes. Podrían ocurrir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió el lunes que el país enfrentaría una difícil semana.

Se pronostica que los vientos de Ian alcancen un máximo de 225 km/h el martes por la noche hasta el miércoles, antes de caer a 193 km/h el jueves, dijo el centro. La tormenta encontrará cizalladura del viento en 36 a 48 horas, lo que impedirá que cobre aún más fuerza.

El huracán Ian podría ser la peor tormenta que azote a Tampa en 101 años, según Chuck Watson, un modelador de desastres de Enki Research. El último fenómeno devastador en el área de Tampa-San Petersburgo fue una tormenta en 1921 que habría costado US$30.000 millones en la actualidad.

Nota Original:

Hurricane Ian Makes Landfall in Cuba as It Churns Toward Florida

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.