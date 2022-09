Bruselas vigila fugas en Nord Stream pero no especula sobre presunto sabotaje

Bruselas, 27 sep. La Comisión Europea (CE) señaló hoy que ha sido informada de las tres fugas detectadas en los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 pero evitó "especular" sobre posibles sabotajes al no disponer aún de "elementos" que permitan conocer el motivo de los problemas.

"No vamos a especular sobre si es sabotaje o no. No tenemos información sobre los elementos para determinar cuál es la razón de las fugas", dijo en rueda de prensa el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer.

Dinamarca ha declarado la emergencia en los sectores eléctrico y gasístico del país tras haber detectado dos fugas en el gasoducto Nord Stream 1, que conecta Rusia por Alemania por el mar Báltico pero que no bombea gas hace semanas, una en la zona económica sueca y otra en la zona económica danesa.

Una tercera fuga fue hallada en la tubería Nord Stream 2, que está construido y lleno pero nunca se llegó a inaugurar, ya que Berlín suspendió el proceso de certificación como respuesta al reconocimiento por parte de Moscú de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en Ucrania, el pasado febrero poco antes de la invasión de Ucrania.

La Comisión Europea subrayó que no hay peligro para la seguridad del suministro, ya que la Unión Europea no recibe actualmente nada de gas por esos conductos, y agregó que sigue de cerca el impacto climático, medioambiental y sobre la navegación que puedan tener las fugas.

"Obviamente, cualquier acto de sabotaje en cualquier infraestructura es algo que condenaríamos. Para más reacciones, tendremos que ver los hechos, una vez se determinen", agregó el portavoz del Ejecutivo comunitario.

"En este momento, es muy prematuro especular sobre las causas potenciales o coincidencias que pueda haber o no", agregó el portavoz del área de Energía, Tim McPhie.

Informaciones procedentes de círculos de seguridad en Alemania sostienen que hay muchos indicios que apuntan a que los dos gasoductos fueron dañados deliberadamente en un acto de sabotaje, asegura el diario "Tagesspiegel" mientras que el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha declarado que Moscú está "alarmado" y que "no se puede descartar ninguna versión".

Las autoridades danesas informaron inicialmente de una fuga en el Nord Stream 2 en aguas danesas en el Báltico y, posteriormente, de otras dos en el Nord Stream 1, una en aguas de este país nórdico y otra en las de la vecina Suecia, cerca de la isla de Bornholm.

La operadora de los dos gasoductos, Nord Stream AG, con sede en Suiza, dijo este martes que los daños que han sufrido las infraestructuras no tienen precedentes y que es imposible prever cuándo se restaurarán. EFE

