Acciones caen por sexta sesión ante temor por más alzas de tasas

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses cerraron una sesión volátil a la baja después de que una gran cantidad de funcionarios de la Reserva Federal reafirmara su determinación de mantener una postura agresiva en la lucha contra la inflación.

El S&P 500 cayó por sexta sesión consecutiva, su racha de pérdidas más larga desde febrero de 2020, provocada por los duros programas de ajuste del banco central. El índice osciló entre ganancias y pérdidas a lo largo de la sesión después de que James Bullard de la Fed se sumara al coro de funcionarios que respaldan más aumentos de tasas y que aseguran que los riesgos para la economía siguen siendo elevados.

Los bonos del Tesoro en general retrocedieron, liderados por el extremo largo de la curva. El índice Bloomberg Dollar Spot estableció un nuevo récord a medida que los inversionistas buscaban activos refugio.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,2% a las 16:00, hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió 0,2%

El Dow Jones Industrial Average retrocedió 0,4%

El índice MSCI World cayó 1,3%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios

El euro se debilitó un 0,2% a US$0,9592

La libra esterlina subió 0,3% a US$1,0718

El yen japonés cambió poco a 144,83 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin retrocedió 0,2% a US$19,074.67

El ether tuvo pocos cambios a US$1,323.64

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cinco puntos básicos al 3,98%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años avanzó 12 puntos básicos al 2,23%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó 26 puntos básicos al 4,51%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 2,4% a US$78,54 el barril

Los futuros del oro subieron un 0,1% a US$1.635,50 la onza

