Robbie Williams recalará en Barcelona el 24 de marzo de 2023 en nueva gira

Barcelona (España), 26 sep. El cantante Robbie Williams actuará en Barcelona el día 24 de marzo de 2023 dentro de su gira "XXV Tour 2023", con la que celebrará su cuarto de siglo como solista, según informó este lunes la promotora Doctor Music, que avanzó que las entradas se pondrán a la venta el próximo día 30.

Williams iniciará su gira europea en la ciudad italiana de Bolonia, el 20 de enero, y, posteriormente, recorrerá varios países, como Francia, Países Bajos, Alemania, Noruega, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia, Hungría o Portugal, donde hoy también se hizo público que recalará en Lisboa el 27 de marzo.

El cantante británico quiere celebrar en directo los 25 años como artista en solitario, después de que haya lanzado a principios de este mes su nuevo álbum "XXV", en el que recoge muchos de sus grandes éxitos y los temas favoritos de sus miles de seguidores.

Robbie Williams es el artífice de temas como "Let Me Entertain You", "Feel", "No Regrets", "Rock DJ" o "Angels".

Las entradas para Barcelona y Lisboa se podrán adquirir a partir de las 10.00 horas (08.00GMT) del próximo viernes a través de las plataformas doctormusic.com y entradas.com.

Por otra parte, la gira tendrá activa la preventa a través de la página web oficial de Robbie Williams, robbiewilliams.com, a partir del miércoles 26 de septiembre.