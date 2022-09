Putin otorga ciudadanía a Edward Snowden, fugitivo de EE.UU.

(Bloomberg) -- El presidente ruso, Vladímir Putin, concedió la ciudadanía a Edward Snowden, el exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional que hizo público un programa de espionaje de alto secreto y que ha estado viviendo en Rusia desde que huyó de Estados Unidos hace nueve años.

Snowden reveló documentos clasificados que mostraban cómo EE.UU. y Gran Bretaña estaban monitoreando las comunicaciones de ciudadanos que no eran sospechosos de delitos. Estos documentos también revelaron cómo la NSA intentó acceder a las principales redes informáticas, incluida la de Google.

El Kremlin otorgó a Snowden el estatus de asilo temporal en 2013, lo que provocó una gran confrontación diplomática con la Administración del presidente Barack Obama.

En 2020, el denunciante obtuvo la residencia permanente y poco después solicitó la ciudadanía. En ese momento, Snowden tuiteó que estaba ansioso por regresar eventualmente a EE.UU. Citó a su hijo como su motivación para buscar la doble ciudadanía, diciendo que evitaría que él y su esposa se separaran de su hijo.

Putin, quien en febrero inició la invasión a gran escala de Ucrania y recientemente ha sufrido reveses en el campo de batalla, ordenó la semana pasada la movilización de 300.000 soldados. La decisión desató protestas esporádicas en todo el país, en medio de temores de que el Gobierno cierre la frontera para los hombres en edad militar.

A los 39 años, Snowden está dentro de la edad de servicio militar obligatorio, pero no puede ser llamado a filas porque no sirvió en el ejército bajo la ley rusa y no es reservista, informó la agencia de noticias Tass, citando a Anatoly Kucherena, su abogado.

