Novedades turísticas: viajes a EEUU y cancelación de cruceros Costa

Vacaciones en Cuba pueden causar problemas para entrar en EEUU Para viajar a Estados Unidos, los ciudadanos de muchos países necesitan normalmente solo una autorización electrónica de viaje (ESTA) que se solicita en línea. Sin embargo, una información actualizada del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania sobre los requisitos de ingreso a Estados Unidos advierte que quienes estuvieron anteriormente de vacaciones en Cuba podrían tener problemas para entrar en Estados Unidos a pesar de contar con una ESTA. El ministerio germano señala que ya se han registrado casos en los que viajeros con una estancia previa en Cuba no pudieron entrar con una autorización electrónica y tuvieron que solicitar un visado. Esto incluía a personas con residencia o larga permanencia en Cuba, también en el pasado, personas con nacionalidad alemana y cubana (doble nacionalidad) y también viajeros con estadías cortas en la isla, es decir, con un sello cubano en el pasaporte. Si bien el Ministerio de Asuntos Exteriores aclara que no se trata de una norma, aconseja de todas maneras que los viajeros en esa situación se pongan en contacto con la representación estadounidense correspondiente antes de viajar. Cruceros de invierno cancelados en dos barcos de Costa La compañía Costa canceló los cruceros previstos para el invierno de 2022/2023 de los buques "Costa Venezia" y "Costa Diadema". En el caso del "Diadema", los cruceros previstos a partir del 22 de noviembre quedarán fuera del programa y volverá a zarpar a partir del 7 de abril de 2023 con cruceros por las islas Canarias. El "Venezia" operará hasta el 1 de diciembre, mientras que los demás cruceros fueron cancelados hasta mediados de abril. El barco pasará a formar parte de la marca Costa by Carnival en el mercado estadounidense en la primavera europea de 2023, con su puerto base en Nueva York. El "Venezia" debía navegar en el invierno europeo a destinos en Turquía, Grecia, Chipre, Egipto e Israel, mientras que el "Diadema" ofrecía trayectos entre el Mediterráneo y las Islas Canarias. La empresa dijo que estaba en contacto con los huéspedes afectados por los cambios y que estaba tratando de encontrar soluciones alternativas. Nuevo sendero temático en los Alpes de Ammergau Una nueva ruta de senderismo circular en los Alpes de Ammergau, en el sur de Alemania, se centra en los efectos que produce el cambio climático en la flora y la fauna de la región. La "Wiesen Klimarunde", de casi seis kilómetros de largo, comienza en el barrio de Saulgrub, en Altenau, y conduce por cuatro estaciones, entre ellas un jardín fenológico en el que se puede ver cómo han cambiado los tiempos de floración de las plantas. Según la oficina del parque natural regional, el sendero es, con solo 61 metros de altura, "absolutamente apto para familias". dpa