Maratón de 24 horas en N.York recaudará fondos para damnificados de P.Rico

Nueva York, 26 sep. Un maratón benéfico de 24 horas para recaudar fondos para los damnificados por el huracán Fiona en Puerto Rico se realizará en Nueva York el próximo viernes, según informaron este lunes las dos organizaciones sin ánimo de lucro que organizan el evento.

El Puerto Rican Family Institute y Hope For Families and Children Foundation realizarán lo que han llamado "Fionathon -juego de palabra de Huracán Fiona y maratón, en inglés-, apóyanos a echarle mano a Puerto Rico", que comenzará el viernes 30 de septiembre a las 14 hora local (18 GMT) y finalizará el 1 de octubre, a la misma hora, según indica un comunicado de prensa.

“Estamos invitando a todas las personas que les gustaría apoyar a la isla en este difícil momento. Tal como hicimos en el huracán María en el 2017, luego de los terremotos en el 2020, y durante los pasados 63 años, continuaremos ayudando con apoyo financiero a todas las víctimas en los municipios más afectados alrededor de la Isla del Encanto”, indicó Luis Rodríguez, director ejecutivo de Puerto Rican Family Institute.

El huracán Fiona azotó Puerto Rico el pasado 18 de septiembre y causó grandes estragos en la isla, con inundaciones y miles de personas sin energía eléctrica. Las pérdidas en la agricultura sobrepasan los 100 millones de dólares y unas 440 casas fueron destruidas o sufrieron daños considerables, según las autoridades de la isla.

El Departamento de Salud reportó además 16 muertes relacionadas con los efectos del huracán, una de ellas de forma directa, tres indirectas y los 12 casos restantes están bajo investigación.

El pasado 22 de septiembre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró zona de desastre mayor a la isla lo que permite que durante 30 días el gobierno federal financie totalmente las tareas urgentes de recuperación.

“Aliviar a las familias y comunidades necesitadas es la principal prioridad de nuestra Fundación. Estamos comprometidos en impactar directamente a todos los afectados. Querernos darle esperanza y recordarles que no están solos. Existe una comunidad de puertorriqueños sólida en el exterior lista para echarle una mano a Puerto Rico y ayudar”, indicó María Dávila-Peguero, miembro de la junta directiva de Hope For Families and Children Foundation.

El maratón se realizará en la sede principal en Manhattan del Puerto Rican Family Institute.

Tras golpear a Puerto Rico, tras cinco años del huracán María del que todavía se recuperaba la isla, el huracán siguió su paso a la República Dominicana donde también causó destrozos. EFE

rh/syr