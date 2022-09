Mancini: "Hemos estado muy bien durante 70 minutos, al final nos aplastaron"

Roma, 26 sep. Roberto Mancini, seleccionador italiano, declaró este lunes tras la victoria ante Hungría (0-2) que certificó el pase a la fase final de la Liga de Naciones que los suyos estuvieron "muy bien durante 70 minutos", aunque reconoció la superioridad de los húngaros en el último tramo.

"Hemos estado muy bien durante 70 minutos, estoy contento porque estuvimos muy bien en ese período. Al final nos aplastaron y eso no me gustó. Era importante clasificarse, pero el resto permanece, no hay nada más que hacer", dijo al término del encuentro a los micros de 'Rai Sport'.

"Los chicos lo hicieron bien para superar un grupo muy difícil. Tenemos que pasar diciembre y ya está", añadió en referencia al Mundial de Qatar 2022, que se disputará en los meses de noviembre y diciembre y para el que Italia no está clasificada.

La 'azzurra' certificó con esta victoria su pase a la final a cuatro de la Liga de Naciones -tras dejar por el camino a Inglaterra, Alemania y Hungría- por segundo año consecutivo. EFE

tfc/arh