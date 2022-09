Juancho Hernagomez llega ilusionado a los Toronto Raptors

Toronto (Canadá), 26 sep. Menos de 24 horas después de llegar a Canadá, Juancho Hernangómez se presentó este lunes como nuevo jugador de los Toronto Raptors, equipo al que dice llegar "con mucha ilusión".

Los Raptors son el sexto equipo de la NBA en el que milita el hermano pequeño de los Hernagómez tras pasar por los Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, San Antonio Spurs y Utah Jazz.

En Toronto, Hernangómez dijo a los medios de comunicación que estaba "muy contento" de jugar en el único equipo canadiense de la NBA del que, en el pasado, también han formado parte los jugadores españoles José Calderón, Jorge Garbajosa, Serge Ibaka y Marc Gasol.

Además, el seleccionador nacional de baloncesto de España, Sergio Scariolo, formó parte del equipo técnico de los Raptors cuando el equipo ganó el campeonato de la NBA en 2019.

"Pensé que podía cuadrar bien aquí, bien entrenado. Hablé también con Masai (Ujiri, presidente de operaciones de los Raptors). La verdad que muy contento de estar aquí, una nueva oportunidad, un nuevo objetivo y con muchas ganas y mucha ilusión", explicó el jugador madrileño.

A preguntas de Efe, Hernangómez reconoció que todavía no ha hablado con el entrenador de los Raptors, Nick Nurse, por lo que no sabé qué función jugará en el equipo aunque dijo que él lo dará todo.

"Le he visto hoy por primera vez. Supongo que querrá que lo dé todo de mí. Al final vengo como jugador que soy, a abrir el campo, a tomar buenas decisiones y a tirar", comentó.

Por su parte, Nurse dijo a Efe que está contento con la llegada de Hernangómez de quien dijo tiene un "elevado coeficiente intelectual sobre como jugar al baloncesto".

Juancho también dijo que espera que su hermano Willy, que terminó el reciente Eurobasket 2022 como el MVP del torneo, finalmente tenga la oportunidad que se merece en los New Orleans Pelicans.

"Ha trabajado muy duro, ha demostrado ser quien es y no ha tenido ningún partido fácil. Ha jugado contra (Rudy) Gobert, contra (Jonas) Valanciunas, que son jugadores muy consolidados aquí, y les ha ganado", dijo.

"No lo ha tenido nada fácil y lo ha demostrado. Estoy muy contento por él. A ver ahora que tal le va en la vuelta a Nueva Orleans porque también hay mucha competencia pero espero que le den por fin esa oportunidad que lleva tantos años ganándose y se merece", concluyó.

Finalmente, Hernangómez bromeó sobre el frío canadiense y señaló que las bajas temperaturas de Toronto no le asustan.

"La verdad que he estado sobre todo en ciudades muy frías. No creo que sea más que el frío en Minnesota; en Denver hacía frío pero hacía bastante sol; en Utah también hacía bastante frío; y Boston en el invierno también hacía algo de frío. Pero al final estamos mucho viajando, estamos mucho en casa, así que no pasa nada", explicó.