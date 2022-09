Ibaka revela que una llamada de Giannis fue clave para su vuelta a los Bucks

Redacción Deportes (EE.UU.), 25 sep. El ala-pívot español Serge Ibaka, que en julio firmó con los Milwaukee Bucks para regresar por un año más, aseguró este domingo que se siente "respetado" por esta franquicia y agradeció que Giannis Antetokounmpo, la estrella del equipo, le llamara para convencerle de volver.

"Cuando Giannis me llamó este verano, también el entrenador y la dirección del equipo me llamaron... Eso te muestra cuánto querían que volviera, cuánto me respetan", dijo en una rueda de prensa por el NBA Media Day de los Bucks (jornada oficial de puertas abiertas para los medios de cara a la nueva temporada de la NBA).

"Cuando el mejor jugador de la NBA te llama y te dice que quiere que vuelvas eso es muy importante para mí", agregó.

A diferencia del año pasado, en el que se incorporó a mitad de temporada a los Bucks, este año ha podido arrancar con sus compañeros desde el principio y confió en que este aspecto pueda suponer "una gran diferencia" en su rendimiento.

"Desde el primer día que llegué aquí ha sido una gran atmósfera. Son grandes tipos", dijo elogiando la bienvenida que le dieron sus compañeros de los Bucks en la pasada temporada.

"Especialmente en este momento de mi carrera es importante para mí estar en un buen sitio. Y siento que este es el sitio correcto para mí", afirmó.

Ibaka, de 33 años y campeón de la NBA con los Toronto Raptors en 2019, desembarcó en Milwaukee el pasado febrero proveniente de Los Angeles Clippers, a donde llegó en 2020.

Después de volver de su lesión de espalda, que solo le permitió jugar 43 partidos en su primera temporada en Los Ángeles, Ibaka había entrado de manera irregular en la rotación de los Clippers en el curso 2021-2022.

Con su traspaso a los Bucks, Ibaka se unió a las filas del campeón de la NBA de 2021 con un rol de complemento y de veterano y ahora tendrá una nueva opción de buscar su segundo anillo.

Contando sus partidos en los Clippers y en los Bucks, Ibaka logró el curso pasado 6,8 puntos, 4,6 rebotes y 0,9 asistencias en 16,3 minutos de media por encuentro (54 partidos en total), sus cifras más bajas desde su temporada de novato con los Oklahoma City Thunder en 2009-2010.

Con el regreso del pívot titular Brook López tras una lesión, el español tuvo una participación limitada en los 'playoffs' con Milwaukee con 1,5 puntos y 1,7 rebotes en 3,7 minutos de media en los seis encuentros que disputó.

Los Bucks, lastrados por la lesión de Khris Middleton, cayeron en las semifinales del Este ante los Boston Celtics en una gran serie que se decidió a siete partidos (4-3).