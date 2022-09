HBO levanta una gran expectación con el tráiler de la serie "The Last of Us"

Los Ángeles (EE.UU.), 26 sep. La plataforma HBO estrenó este lunes el tráiler de la esperada serie "The Last of Us" y levantó una gran expectación entre la crítica especializada y los seguidores del videojuego homónimo en el que se inspira esta producción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

El adelanto oficial de "The Last of Us" acumula más de 1,1 millones de visitas en YouTube en apenas unas horas, y las redes sociales se han inundado de mensajes refiriéndose a la fidelidad con la que esta serie refleja el videojuego.

El avance trae consigo escenas oscuras, paisajes posapocalípticos y mucha tensión en una producción de terror, acción y aventura que tiene lugar 20 años después de la devastadora pandemia provocada por un hongo en Estados Unidos y que convirtió a la población en criaturas caníbales.

Ahora, al superviviente Joel (Pedro Pascal) se le encomienda la misión de sacar a escondidas a una niña de 14 años llamada Ellie (Bella Ramsey) de una estricta zona de cuarentena en una travesía en la que tendrán que ayudarse mutuamente para permanecer con vida.

"Salva a quien puedas salvar", concluye la voz de fondo que acompaña el tráiler de esta serie, cuyo estreno está previsto para el próximo año, aunque aún no se ha concretado la fecha exacta.

El chileno Pedro Pascal ("The Mandalorian") y la joven británica Bella Ramsey ("Game of Thrones") son los elegidos para liderar el reparto de esta producción dirigida por Craig Mazin ("Chernobyl") y Neil Druckmann, guionista y director creativo del videojuego.

El reparto también incluye a Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Storm Reid, Jeffrey Pierce, Anna Torv o Lamar Johnson, entre otros.

HBO y Sony Pictures TV producen la serie junto con PlayStation Productions, Word Games y Naughty Dog, compañía desarrolladora del videojuego.

La franquicia "The Last of Us", incluyendo el juego original y su posterior remasterización, suman más de 20 millones de unidades vendidas desde que saliera al mercado en 2013 con una versión para la videoconsola PlayStation 3.

Entre otros galardones, esta creación distribuida por Sony Computer Entertainment consiguió el premio BAFTA a Mejor Videojuego del Año en 2014.