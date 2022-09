El Nasdaq sube porque los valores de crecimiento muestran señales de recuperación

Por Shreyashi Sanyal

26 sep (Reuters) - El índice Nasdaq subía en las primeras horas de la sesión del lunes, ya que los valores de crecimiento, muy deprimidos, trataron de recuperarse de una fuerte caída provocada por el temor a una recesión inducida por los bancos centrales.

* El índice de referencia S&P 500 también mostró señales de estabilizarse tras haber caído brevemente por debajo de su mínimo de mediados de junio, de 3.666 puntos, el viernes, lo que casi borró un fuerte repunte del verano boreal.

* Las insinuaciones de la Reserva Federal de Estados Unidos de que las altos tasas de interés podrían durar hasta 2023 hicieron que los tres principales índices bursátiles cayeran entre un 4% y un 5% la semana pasada, y el índice Dow Jones estuvo a punto de entrar en un mercado bajista en la sesión anterior.

* Los sectores que albergan a las empresas de crecimiento de megacapitalización, como la tecnología, el consumo discrecional y los servicios de comunicación , lideraron las ganancias.

* Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc y Tesla Inc subían entre un 0,9% y un 2,0%, impulsando al Nasdaq.

"Estamos viendo un repunte de alivio después de un tramo muy duro para el Nasdaq y los valores de crecimiento", dijo Jeffrey Schulze, estratega de inversiones de ClearBridge Investments.

* El Promedio Industrial Dow Jones bajaba 119,29 puntos, o un 0,40%, a 29.471,12 unidades, mientras que el S&P 500 subía 3,43 puntos, o un 0,09%, a 3.696,66. El Nasdaq Composite ganaba 103,91 puntos, o un 0,96%, a 10.971,84.

* El ánimo de los operadores se veía condicionado por los drásticos movimientos del mercado mundial de divisas, ya que la libra esterlina tocó brevemente un mínimo histórico ante la preocupación de que el plan fiscal del nuevo Gobierno británico amenace con llevar las finanzas del país a un extremo. (Reporte de Shreyashi Sanyal y Ankika Biswas en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)