Phelps: "Popovici será el primer nadador en bajar del 1:42 en los 200 libre"

Redacción deportes, 25 sep. El legendario nadador estadounidense Michael Phelps, ganador 28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro, se mostró convencido de que el joven rumano David Popovici será el primer nadador en bajar de 1:42.00 minutos en los 200 libre.

"Es sólo una cuestión de tiempo", señaló Phelps durante el ciclo de conferencias "El deporte, mañana" celebrado esta semana en París.

"Popovici, en mi opinión, va a ser el primer nadador en bajar del 1:42, un récord que la gente creía intocable. Si hay una persona en el mundo capaz de hacerlo es Popovici. Es sólo una cuestión de tiempo, tiene 18 años", añadió el "Tiburón" de Baltimore.

David Popovici, que cumplió 18 años el pasado 15 de septiembre, se ha convertido este verano en la gran sensación de la natación mundial tras lograr el doblete -100 y 200 libre- tanto en los Mundiales de Budapest como en los Europeos de Roma.

Una cita continental en la que Popovici batió el récord del mundo de los 100 libre -46.91- del brasileño Cesar Cielo, vigente desde el año 2009, tras nadar en un tiempo de 46.86 segundos.

Marca que hizo soñar con la posibilidad de que el joven nadador rumano pudiera batir también el récord del mundo de los 200 libre, en posesión del alemán Paul Biedermann con un tiempo de 1:42.00 desde los Mundiales de Roma, uno de las siete plusmarcas universales que todavía siguen vigentes de la era de los bañadores "mágicos", los trajes de baño de poliuretano hoy prohibidos por la Federación Internacional.

Sin embargo, Popovici se quedó a 97 centésimas del récord de Biedermann, tras coronarse campeón de Europa de los 200 libre con un tiempo de 1:42.97 minutos, una diferencia que Michael Phelps cree que el rumano superará en los próximos años.

Michael Phelps auguró un futuro igualmente halagüeno al francés Leon Marchand, otra de las grandes sensaciones de la natación actual, que en los pasados Mundiales de Budapest se quedó a 44 centésimas del récord del mundo de los 400 estilos que aún posee el propio Phelps con un tiempo de 4:03.84 desde los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

"Es un chico hambriento, tiene ganas de ser el mejor, de batir el récord del mundo y obviamente está a cuatro décimas de él, así que ... espero, y cruzo los dedos para mantener el récord un año más", indicó Phelps.

En este sentido, Phelps, que aseguró que Marchand "le recuerda mucho a él por su competitividad", señaló que el nadador francés, que entrena bajo las órdenes de Bob Bowman, el técnico que dirigió al estadounidense durante toda su carrera, está "en buenas manos"

"Está con un gran entrenador, Bob, que me entrenó toda mi carrera, así que está en buenas manos", afirmó Phelps.

Por último, Michael Phelps aseguró que se "alegra" de no nadar con el húngaro Kristof Milak, que ha rebajado en dos ocasiones el récord del mundo de los 200 mariposa que estableció Phelps en 2009, porque "le aplastaría".

"Me alegro de no nadar más los 200 mariposa porque Milak me aplastaría. Verle hacer 1:50 minutos es impresionante", concluyó Phelps, que puso fin a su carrera deportiva al término de los Juegos Olímpicos de Río 2016.EFE

