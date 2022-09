Lali Espósito: "Cuántas cosas vivíamos sin valorarlas"

Málaga (España), 25 sep. Consagrada en su país como una gran estrella, la cantante y actriz argentina Lali Espósito está inmersa ahora en una gira con la que quiere conquistar al público español tras una pandemia que, afirma, nos ha permitido valorar en su justa medida cosas que antes pasaban inadvertidas.

"Lo único bueno de la pandemia fue darnos cuenta de cuántas cosas vivíamos intensamente sin valorarlas", señala en una entrevista con EFE la artista, cuya gira llega este domingo a Barcelona, después pasar también por Madrid y Málaga (sur de España).

"Ahora nos morimos por tener esos momentos de euforia y risas con nuestros amigos y valoramos un poco más el hecho artístico en comunidad", añade Espósito, que está notando este cambio de actitud en su "Disciplina Tour", porque ve que el público "llora, ríe, salta y baila" y que "hay algo en la energía actual para vivir la música, que está más viva".

Como argentina, siente el "calor" al actuar en España, "una sensación de más hogar al venir acá y una ilusión de crecimiento", porque al margen de su país es el lugar donde le gustaría "crecer artísticamente" y ahora puede estar llegando "un momento más consagratorio".

Y siempre está el idioma, que "une". Al trabajar como actriz, "a veces te piden que cambies la manera de hablar", pero al rodar en España la serie "Sky rojo", le dieron "absoluta libertad" para que su personaje fuera "netamente argentino, con la cultura, los modismos y las formas, y fue muy bien recibido", añade.

En sus conciertos en España está ofreciendo "un poco de todos los discos", y admite que "no fue difícil armar un 'Disciplina Tour' dinámico con tanta canción, pero se ha logrado, el show funciona muy bien, es muy potente, lo que en Argentina se llama un cachetazo de locos, que no te deja pensar".

COLABORADORA TELEVISIVA EN ESPAÑA

Lali también será más conocida a partir de ahora en España gracias a su colaboración en el exitoso programa "El hormiguero", donde hará lo que hace "normalmente", decir "lo que quiere".

"En un programa tan visto, parecería a priori que me tengo que cubrir un poco más, pero no lo siento así. Puedo decir lo que sea a cualquiera, siempre que lo diga con respeto y entendiendo que el otro no tiene que pensar igual", señala.

Se pone seria al hablar de la temática de la serie española de Netflix que protagoniza, "Sky rojo", que aborda la prostitución y la trata, dos temas "que abarcan tantos escalones sociales, porque las víctimas son mujeres, normalmente de bajos recursos, y los que abusan son personas de sociedades más altas".

"Somos egoístas e hipócritas todas las sociedades. Me parece muy bien que en una serie 'mainstream' se hable de eso. La ficción debe ser constructiva y educativa, aunque la serie no tenga principalmente el deseo de adoctrinar", explica.

ABANDERADA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

Sobre si se considera una abanderada de la diversidad sexual, admite que, "al hacer canciones que hablan de esto, hay un público muy concreto de la comunidad LGTB" que se acerca a su música y sus conciertos "por una sensación de representación".

"Pero no lo hago por ocupar un espacio importante de líder de ninguna cuestión, porque no me siento así", precisa la artista, porque ella también es "parte de esta generación" y al dedicarse al arte puede "construir algo desde ahí".

"Indefectiblemente, se acerca un público que siente que se le escucha y se le respeta, que tiene una artista que los acompaña, porque yo también soy una joven que vive en el mismo mundo. Estamos de igual a igual, no es que yo por ser artista y hacer una canción que hable de esto sea más que nadie", indica.

Lali Espósito también ha participado como actriz y productora en la serie argentina para Amazon "El fin del amor", que se estrena a final de año y se verá en España, y que "habla del fin del amor romántico y de las diferentes formas, colores y diversidad que hay dentro de la búsqueda de lo sexoafectivo en estos últimos años".

"Tanto en la música como en la ficción, me interesa hablar de estas cosas, que son las importantes hoy en día", resalta. EFE

José Luis Picón