Familias expresan su preocupación por la vida de detenidos en cárceles salvadoreñas

San Salvador, 25 sep. Un grupo de familiares de personas detenidas en El Salvador en el contexto de un régimen de excepción implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para "combatir" a las pandillas expresaron este domingo su preocupación por "la vida" de sus parientes que guardan prisión en diferentes cárceles.

Los familiares se concentraron frente a la fachada de la Catedral Metropolitana de San Salvador, en el marco del Día Internacional del Reo, y pidieron al presidente Bukele que "libere a todas las personas que son inocentes".

Además, llamaron al arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, a pronunciarse sobre las supuestas detenciones arbitrarias y las muertes de personas en custodia de agentes estatales.

"Nosotros no estamos en contra del régimen, pero que nos den (entreguen) a nuestros hijos que ya vieron ellos (las autoridades) que no tiene ningún delito, y que ya no siga el régimen porque al final muchas familias inocentes estamos sufriendo", dijo a Efe Blanca Gutiérrez, cuyo hijo fue detenido el pasado 4 de agosto.

La mujer señaló que no ha podido ver a su hijo desde que fue detenido y apuntó que las autoridades "no dejan ver a nadie, no sabemos cómo están, al final solo Dios sabrá".

"No sabemos si están vivos o estarán muertos, es una angustia que muchas familias estamos sufriendo", agregó.

Una ola de violencia se cobró la vida de más de 80 personas a finales de marzo. La escalada fue atribuida a las pandillas, por lo que el Gobierno pidió a la Asamblea Legislativa aprobar la suspensión de garantías constitucionales.

Con esta medida, el Ejecutivo dice estar ganando la "guerra contra las pandillas".

El Congreso de amplía mayoría oficialista aprobó la medida y la ha ampliado en seis ocasiones por periodos de 30 días cada una, mientras que las autoridades notificaron más de 52.500 detenciones y las organizaciones humanitarias más de 6.500 denuncias de atropellos de los derechos humanos.