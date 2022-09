Domingo, 25 de septiembre de 2022 (08.00 GMT)

ITALIA ELECCIONES

Abren los colegios electorales en Italia

Roma. Los colegios electorales de Italia abrieron hoy a las 07.00 hora local (05.00 GMT) para unos comicios generales que pueden hacer historia si, como indican todos los sondeos, la ultraderechista Giorgia Meloni se hace con la victoria y se convierte en la primera mujer en llegar al poder en el país. Cerca de 51 millones de italianos están convocados a las urnas para ejercer su derecho hasta las 23.00 (21.00 GMT), hora de cierre de los centros de votación y cuando se conocerán los sondeos a pie de urna.

IRÁN PROTESTA

Irán acusa a EEUU de intentar violar su soberanía por ampliar internet

Teherán. Irán acusó a Estados Unidos de intentar violar su soberanía después de que Washington autorizase a las empresas tecnológicas a ampliar sus servicios en el país persa, en respuesta a las restricciones de internet para atajar las protestas, que han dejado hasta ahora 35 muertos. “Los intentos de violar la soberanía de Irán no se quedarán sin respuesta”, afirmó anoche en Twitter el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí.

COREA DEL NORTE MISILES

Misil balístico norcoreano recorrió 600 kilómetros antes de caer al mar

Seúl. El misil balístico de corto alcance lanzado hoy por Corea del Norte recorrió 600 kilómetros con un apogeo de unos 60 km antes de caer en aguas del mar de Japón (llamado mar del Este en Corea), según los análisis de la milicia surcoreana. El Estado Mayor Conjunto (JCS) detectó el lanzamiento a las 6:53 hora local (21:53 GMT del sábado), que se habría realizado desde el condado de Taechon, en el noroeste del país, según las autoridades de inteligencia surcoreana y estadounidense, que siguen analizando el lanzamiento para esclarecer otros detalles.

FILIPINAS TIFÓN

Filipinas evacúa zonas costeras y paraliza el tráfico marítimo por tifón Noru

Manila. Las autoridades filipinas comenzaron este domingo tareas de evacuación en zonas costeras y suspendieron el tráfico marítimo de centenares de pasajeros mientras la isla de Luzón, donde se encuentra la capital, Manila, se prepara para la llegada del "súper tifón" Noru. Según informó hoy la agencia de desastres meteorológicos filipinas, el tifón Noru (Karding, en Filipinas) entró en la categoría de "súper tifón" después de un periodo de "intensificación explosiva", con vientos de hasta 185 kilómetros por hora.

CRISIS MIGRATORIA

Casi 400 migrantes buscan ingresar a Guatemala procedentes de Honduras

Ciudad de Guatemala. Alrededor de 400 migrantes de diversas nacionalidades, principalmente venezolanos y cubanos, se aglutinaron este sábado en una de las fronteras de Guatemala para intentar ingresar al país centroamericano desde Honduras. El Instituto Guatemalteco de Migración explicó a periodistas que los migrantes se reunieron en la frontera de El Corinto, que une Honduras con Guatemala, unos 250 kilómetros al noreste de la capital de la nación, con el objetivo de avanzar por el territorio para llegar a México y Estados Unidos.

CUBA CAMBOYA

Cuba y Camboya refuerzan vínculos políticos en visita del premier asiático

La Habana. Cuba y Camboya reforzaron este sábado los vínculos políticos en el contexto de la visita del primer ministro del país asiático, Samdech Techo Hun Sen, quien fue recibido por el presidente Miguel Dìaz-Canel y el exmandatario Raúl Castro. El diario oficial Granma publicó imágenes del encuentro entre el premier de Camboya y las autoridades del país caribeño, e informó sobre los acuerdos firmados en "salud, educación e intercambio entre las academias de formación de diplomáticos de ambas naciones".

MÉXICO AYOTZINAPA

Protesta de padres de Ayotzinapa y filtración de detalles del último informe

Ciudad de México. Padres y compañeros de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa realizaron una manifestación en el emblemático monumento a la Revolución de la Ciudad de México este sábado, a dos días de que se cumplan ocho años de la tragedia y coincidiendo con la filtración de detalles del último informe de la Comisión para la Verdad y Justicia del caso. Los familiares protestaron por quinta vez en la ciudad y después de varias semanas de "jornadas de lucha" que iniciaron en Guerrero, estado donde desaparecieron los estudiantes el 26 de septiembre de 2014.

JAPÓN MONARQUÍA

El emperador emérito Akihito de Japón se someterá a operación de cataratas

Tokio. El emperador emérito Akihito de Japón se desplazó hoy hasta el Hospital Universitario de Tokio para someterse a una operación de cataratas y de glaucoma en el ojo derecho. El vehículo de Akihito, de 88 años, fue captado por las cámaras de los fotógrafos a su llegada al centro hospitalario de la capital japonesa, llevando una gafas protectoras especiales, según puede verse en una imagen publicada por el periódico Yomiuri.

MÚSICA POBREZA

Metallica y Mariah Carey unen fuerzas por una buena causa en Nueva York

Nueva York. La banda de rock Metallica y la diva del pop Mariah Carey, polos opuestos de la música, unieron fuerzas por una buena causa este sábado en el macro concierto Global Citizen, que anima a la sociedad a reclamar medidas de gobiernos y empresas para erradicar la pobreza extrema. En su décimo aniversario, el evento volvió a llenar la gran explanada de Central Park, en Nueva York, con unas 60.000 personas que en su mayoría consiguieron entrada cumpliendo una serie de retos de activismo, como enviar correos a líderes mundiales pidiendo su compromiso para solucionar diferentes crisis.

NETFLIX NOVEDADES

"The Crown", "Emily in Paris" y "The Witcher" dominan las apuestas de Netflix

Los Ángeles (EE.UU.). El regreso de las series "The Crown", "Emily in Paris" y "The Witcher" dominó este sábado las apuestas de Netflix para la nueva temporada, desgranadas en un evento en el que el gigante del "streaming" también desveló sus próximas películas. Con el título de "Tudum", en referencia al sonido con el que Netflix arranca todos sus contenidos, la plataforma presentó durante varias horas todas sus novedades, aunque con la gran ausencia del fenómeno "Squid Game" ("El Juego del Calamar"), ya que apenas dio detalles de su esperada segunda temporada. EFE

alf