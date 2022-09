Van Vleuten: "No me lo puedo creer"

Redacción deportes, 24 sep. La neerlandesa Annemiek van Vleuten, sorprendente y épica campeona del mundo en línea a pesar de ser la gran favorita, aseguró en meta que no se podía "creer" haber podido lograr el maillot arcoíris, ya que durante la carrera no se vio con opciones y por ello para lo que trabajó fue para el triunfo de su compañera Marianne Vos si se llegaba al sprint.

“No me lo puedo creer. Estaba esperando que viniera el momento en que me dijeran que esto no era realidad. ¡Pero si yo estaba trabajando para Marianne!", comentó la corredora de Movistar, que participó en la carrera a pesar de estar lastrada por la lesión en un codo que sufrió el pasado miércoles al caerse en la prueba de relevos mixtos de estos Mundiales de Ciclismo en Carretera que se están disputando en Wollongong (Australia).

Esa circunstancia le ha hecho la carrera, hasta que ha cruzado la meta como ganadora, "un infierno". "Ha sido un infierno. No podía levantarme sobre el sillín, como me gusta hacer, las piernas parecía que me iban a explotar en la subida y he tenido que correr completamente distinto a como lo suelo hacer porque yo quería arrancar en el Mount Keira (a 130 kms. de meta). Pero con lo del codo, era imposible", relató.

Por eso tenía claro que: "Marianne era nuestra líder". "Yo salía de gregaria y aquí estoy, campeona del mundo", decía, aún incrédula con su triunfo labrado al verse la única neerlandesa en el grupo cabecero final.

"Yo estaba trabajando para Marianne, pero al final ha llegado un momento en que me he quedado sola en el grupo perseguidor. Ella ya no conseguía volver y he pensado: ‘Vale, sé que esprintar no puedo por el codo que tengo roto, pero puedo intentarlo’. He esperado hasta el último momento para arrancar porque solo tenía una opción: una. Lo di todo y pensaba que podían cazarme de cara al sprint, pero no han vuelto a entrar", se congratuló.

Una vez convencida de su victoria, Van Vleuten se mostró deseosa de disfrutar del maillot arcoíris como no había podido hacerlo la vez anterior que también fue campeona del mundo en línea: "En 2020 no pude disfrutar bien el arcoíris por la pandemia, ahora lo voy a saborear al máximo”.

"Los dos títulos de ruta tienen una historia. He dudado esta mañana si ponerme los pendientes que me regaló mi padre, porque no pensé que pudiese tener opciones, pero he pensado: ‘bueno, si al final siempre me dan buena suerte’. Quería correr como en Yorkshire, pero no era posible por la lesión, y al final, aunque no han sido 105 km de ataque, ha sido un último kilómetro increíble. Dos arcoíris con algo que contar detrás", valoró las carreras que le han dado los dos mundiales en ruta.

A pesar de su felicidad, Annemiek no olvida el disgusto de la carrera de relevos mixtos en la que cayó: "Yo quería ya ganar el miércoles, fue una pena caerme porque sabía que teníamos una opción bonita, quizá la mejor tras lo que pasó en la contrarreloj, pero aquí estamos". EFE

