Van der Poel: "Me siento bien, si no fuese así no hubiera venido"

Redacción deportes, 24 sep. El neerlandés Mathieu van der Poel, entre los favoritos a ganar este domingo la prueba en línea de los Mundiales de Ciclismo de Carretera que se disputan en Wollongong (Australia), aseguró que si participa en la carrera es porque se encuentra "bien".

"Conozco bien mi cuerpo, pero en el último Tour de Francia vimos que no es una ciencia exacta. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero me siento bien. Si no fuese así, no habría venido. Lo que no sabemos es si es suficiente para el domingo, pero lo intentaré", apuntó un Van del Poel que tiene claro que un Mundial "es una carrera muy difícil de ganar".

En ese sentido, recordó sus experiencias en la prueba por el maillot arcoíris. "Solo he participado dos veces y no estuvo mal. Hice todo lo posible para estar arriba, pero todo el mundo conoce la historia de Harrogate y Lovaina, en las que tenía molestias en la espalda. Por lo que mañana espero acercarme a la victoria”, comentó.

Van der Poel, por otra parte, cree que, aunque solo tiene 27 años, se está "haciendo mayor" y con ello sus "posibilidades" de lograr el maillot arcoíris "disminuyen cada año". Y no quiere dejar de ambicionar que "algún día pueda llegar a ser campeón mundial". "Quiero marcar esa casilla en mi palmarés", señaló el neerlandés. EFE

ro/ism