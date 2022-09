Quartararo afirma no estar contento y que esperaba "algo mejor"

Motegi (Japón), 24 sep. El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), líder del mundial de MotoGP y noveno en la clasificación del Gran Premio de Japón, afirmó no estar contento "porque esperaba un día mucho mejor".

"Todavía no entiendo cómo es posible ir a la segunda clasificación, hacer 56.7 en la primera vuelta y después hacer todo el rato lo mismo, sin mejorar", lamentó.

"Hemos estado comprobando la telemetría y no termino de entenderlo, tengo una sensación y los datos dicen otra cosa, es como si estuviese un poco perdido en este circuito en mojado. La sensación es buena, pero cómo hacer el tiempo pues estamos a un segundo de la 'pole' y es mucho, pero comparado con dónde solíamos estar no está tan mal. Pero es difícil de entender", insistió Quartararo.

"Todavía estamos hablando sobre el plan, principalmente sobre los neumáticos, porque con las dos opciones voy bien, con el blando y con el medio, así que veremos con cuál empezamos pero será una apuesta y ya veremos, habrá que ver quién va con el blando, quién con el medio, la degradación del neumático… No va a ser un trabajo fácil", reconoció el vigente campeón del mundo.

Quartararo aseguró que los entrenamientos libres de mañana serán muy importantes. "No sólo para mí, creo que para todo el mundo, porque no hemos tenido demasiado tiempo en pista y creo que va a ser importante entender sobre todo los neumáticos, porque va ser el factor más importante. Entre blando y medio, porque no creo que nadie use el duro detrás, será difícil elegir".

Con Aleix Espargaró por delante y "Pecco" Bagnaia por detrás, el piloto de Yamaha reconoció que "el único problema es la facilidad que tienen ellos en comparación con nosotros para adelantar". "Es el problema, estoy más preocupado por eso, por dónde puedo adelantar, porque todas las curvas llegan después de una recta y ese será mi principal problema para la carrera".

"Me siento preparado y siento que podemos hacer algo, habrá que ver cómo, pero podemos", recalcó, para explicar que para él, el mejor punto para adelantar "en estos momentos es sólo en la curva 7, que realmente no es un sitio para adelantar, pero si quiero adelantar es el único sitio en el que puedo".

Del rendimiento de Marc Márquez afirmó: "Es fuerte y, de hecho, es el que me hace dudar en si ir con el neumático medio detrás, porque hizo 45.1 con ese neumático, aunque fuese en una especie de ‘time attack’, pero 45.1 es muy rápido. Tiene velocidad, tiene el ritmo, sale desde la 'pole' y creo que puedes apostar una moneda por él como ganador". EFE

