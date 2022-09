Previsiones Deportes AFP de las 21H00 GMT

- FÚTBOL

Liga de Naciones

Zaragoza, España:

Comentario del partido entre España y Suiza de la 5ª jornada de Liga de Naciones

(Fbl Liga Naciones ESP SUI Nota, 400 palabras - Hacia las 21H30 GMT)

París:

Comentario de la quinta jornada de Liga de Naciones

(Fbl Liga Naciones ESP SUI POR CZE Nota-Central, 500 palabras - Hacia las 21H30 GMT)

París:

Francia buscará la permanencia y Países Bajos la 'Final Four' en la Liga de Naciones

Francia, vigente campeona del mundo, buscará el domingo en Dinamarca asegurar su permanencia en la Liga A, primera división de la Liga de Naciones, mientras que Países Bajos buscará la clasificación a la 'Final Four' contra Bélgica.

(fbl Liga Naciones FRA DEN CRO AUT NED BEL POL WAL Programa, 375 palabras - Ya transmitido)

Amistosos internacionales

Pasadena, Estados Unidos:

Comentario del encuentro amistoso de preparación a Catar-2022 entre México y Perú.

(Fbl WC Mundial Catar 2022 amistoso MEX PER Nota, 550 palabras – Hacia las 03HOO GMT del domingo)

Campeonatos latinoamericanos

Buenos Aires:

Resumen de la jornada 21 de la Liga Profesional del fútbol argentino.

(Fbl ARG Resumen, 500 palabras, Hacia las 03HOO GMT del domingo )

- TENIS

Laver Cup

Londres:

Comentario de la segunda jornada de la Laver Cup, torno de tenis en el que se enfrenta Europa contra un equipo del Resto del Mundo, y que sirvió para despedir el viernes a Roger Federer.

(Tenis Laver Cup ENG SUI Nota, 400 palabras - Hacia las 22h00 GMT)

FOTOS

- RUGBY

Rugby Championship

Durban, Sudáfrica:

Nueva Zelanda gana el Rugby Championship, Argentina cae ante Sudáfrica

Nueva Zelanda conquistó la edición 2022 del Rugby Championship tras ganar este sábado a Australia por 40-14 y de que Sudáfrica se impusiera por 38-21 a Argentina en Durban, un resultado que deja a Los Pumas últimos en la clasificación.

(Rugby Championship NZL AUS ARG RSA 2022 Nota-Central, 580 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

- CICLISMO

Mundiales 2022

Wollongong, Australia:

Van Vleuten se proclama campeona del mundo en la prueba de ruta a pesar de su codo fracturado

La estrella neerlandesa Annemiek Van Vleuten ganó este sábado la prueba de ruta del mundial femenino de ciclismo en Wollongong, Australia, tras un impresionante ataque final, a pesar de correr con un codo fracturado.

(Ciclismo Mujeres 2022 WC NED AUS Nota, 550 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

Wollongong, Australia:

Van Aert y Evenepoel, unidos para lograr el oro de Bélgica en el Mundial de ciclismo

Después de decepcionar el año pasado como anfitriona, a Bélgica solo le vale la victoria el domingo durante la prueba de ruta en los Mundiales de ciclismo de Wollongong (Australia), con las estrellas Wout van Aert y Remco Evenepoel como grandes referentes.

Por Jacques KLOPP

(Ciclismo Mundial WC BEL AUS 2022 Presentación, 515 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

- ATLETISMO

Maratón de Berlín

Berlín:

Kipchoge regresa a Berlín, la ciudad donde escribió su leyenda

El keniano Eliud Kipchoge, considerado el mejor maratoniano de la historia, regresa a Berlín el domingo, donde batió en 2018 el récord del mundo, terminando la carrera en 2h01:39.

(Atlet GER KEN Presentación, 430 palabras - Ya transmitida)

- MOTOCICLISMO

Motegi, Japón:

Márquez logra la pole en Japón, muy por delante de Quartararo y Bagnaia

El seis veces campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez (Honda), partirá desde la pole position en el Gran Premio de Japón el domingo, mientras que el líder del campeonato, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), arrancará desde la novena posición.

(Moto MotoGP Mundial JPN ESP 2022 Nota, 580 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

Motegi, Japón:

"No es el momento" de pensar en la victoria, dice Márquez, luego de su pole en el GP de Japón

"Me gustaría pelear por el top 5 pero no es el momento": a pesar de la pole firmada el sábado en el Gran Premio de MotoGP de Japón, el español Marc Márquez asegura que no peleará por las primeras posiciones el domingo.

(Moto MotoGP Mundial ESP JPN 2022 Preguntas-Respuestas, 485 palabras - Ya transmitidas)

FOTOS

gfe-dam-mcd-ol