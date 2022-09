"No es el momento" de pensar en la victoria, dice Márquez, luego de su pole en el GP de Japón

"Me gustaría pelear por el top 5 pero no es el momento": a pesar de la pole firmada el sábado en el Gran Premio de MotoGP de Japón, el español Marc Márquez asegura que no peleará por las primeras posiciones el domingo.

El seis veces campeón del mundo, de regreso a la competición después de tres meses de ausencia debido a una operación en su brazo derecho (la cuarta en dos años), explica que se benefició de las condiciones húmedas de la pista durante la clasificación, que le permitió lograr su primera pole desde... Japón, en octubre de 2019.

PREGUNTA: Has logrado en Japón tu primera pole position desde hace 1.071 días. ¿Qué sientes?

RESPUESTA: "Estoy muy feliz de volver a la pole position, incluso si solo es una pole en condiciones de humedad. Dada la situación en la que estamos en este momento con Honda, que atraviesa un periodo difícil en 2022, es también una muy buena noticia para nosotros en el seno del equipo, necesitamos este pequeño éxito, esta pequeña motivación extra. Era mi momento para cumplir, sobre todo porque durante la segunda sesión de entrenamientos libres tuve la impresión de rodar en modo fácil. Entonces me dije 'Está bien, si el circuito está mojado esta tarde, tengo muchas posibilidades' y es lo que ha pasado. Intenté atacar e hice una buena vuelta, no exagerada pero suficiente para estar en la pole. Mañana será otra historia".

P: ¿Por qué? ¿No piensas en un podio como mínimo?

R: "No, mañana volveremos a nuestro lugar. Por supuesto que me gustaría estar en el top, por supuesto que me gustaría pelear por el podio, me gustaría pelear por el top 5 pero no es el momento. Cuando tengo una mínima posibilidad, lo intento porque soy así desde que estoy en MotoGP. Pero mañana, la carrera será muy larga y ya sentí el viernes (en condiciones de pista seca) que aquí me va a costar ser regular y atacar en cada vuelta".

P: ¿Qué es lo que te ha vuelto tan competitivo hoy?

R: "Era la primera vez que pilotaba la moto de esta manera en condiciones húmedas. El año pasado, sobre pista mojada, era competitivo, pero rodaba de una manera extraña y no me sentía a gusto sobre la moto. Pero hoy, la posición de mi brazo era perfecta, fui capaz de frenar como quería, de entrar en las curvas... ¿Por qué me siento entonces mejor sobre mojado que sobre seco? Porque el esfuerzo muscular es menor. Pude mantener mi posición como quería. En condiciones secas, todo se vuelve más difícil y no soy capaz de atacar en cada vuelta. Y sobre mojado, los puntos débiles de la moto son también menores. Si la carrera durase diez vueltas, diría 'Vale, el nivel está ahí, la velocidad está ahí'. Pero en 24 vueltas, no estoy listo. Lo sé desde el viernes".

Declaraciones recogidas en rueda de prensa.

hdy/gk/dam