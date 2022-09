Londres, 24 sep. El español Rafael Nadal no jugará más en esta Laver Cup, según confirmó este sábado a los medios españoles en el O2.

Nadal, tras atender a una rueda de prensa conjunta con Roger Federer, habló en zona mixta y confirmó que no disputará más partidos en esta Laver Cup, pero que aún no sabe si seguirá en Londres hasta el final de la competición.

"No voy a jugar, con lo cual, si me voy o no... necesito volver a la habitación y pensarlo bien".

"Tengo un conflicto interno bastante importante y ahora mismo no os puedo contestar. Cuando terminen estos momentos de emoción, vuelvo a la habitación y pienso qué es lo que tengo que hacer", añadió. EFE

