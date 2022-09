Márquez reconoce que necesitaban un resultado como este

Motegi (Japón), 24 sep. El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), autor de la "pole position" para el Gran Premio de Japón de MotoGP ha reconocido que necesitaban un resultado como este después de tantas penurias.

"Es un sábado, que es una 'pole' y es en agua, y todo lo que tú quieras, pero lo necesitábamos, quizás no lo esperábamos tan pronto, pero tanto el equipo como Honda y como yo necesitábamos tener este tipo de estímulos", reconoció Márquez.

"Este tipo de sensaciones, el volver a celebrar cosas, aunque sea una 'pole', es bueno pues por algo se empieza y tenemos que seguir ayudándonos con estos estímulos para seguir trabajando, pues darle la vuelta a esta situación no se hace sentando en una silla", destacó Márquez.

"Ya en los segundos libres me ha salido fácil el tiempo y cuando te sale de esa manera y he visto que era agua, Alberto, que ya me conoce, me ha dicho 'por favor no me la líes (sonrisas), no exageres, da igual primera o segunda línea pero no exageres' y he arriesgado, se arriesga, pero he intentado pilotar fino, de la mejor manera que sabía, sin exagerar mucho, pues a veces cuando exageras no significa que vayas más rápido, sino que incluso a veces vas más lento, pero me he encontrado cómodo, si bien mañana nos volverán a poner en el sitio, pero hoy de momento la pole está", señaló satisfecho el piloto de Repsol.

"El destino dijo que mi última 'pole' fue aquí hace tres años y tenía que ser aquí otra vez, así que es cierto que han pasado muchas cosas en estos tres años que no esperaba para nada, muchas cosas en el mundo también, una pandemia y todo, pero sobre todo es cierto que he sufrido porque aún no estoy en el lugar donde me gustaría estar", insistió sobre su situación Marc Márquez.

"No se da la vuelta a la tortilla de un día para otro, es a base de trabajo y constancia y el objetivo en estas seis últimas carreras es este, pequeños estímulos, cosas que celebrar y por ejemplo esta mañana cuando nos hemos levantado lo que hemos celebrado es que estábamos en la segunda clasificación con el equipo y lo celebramos porque se tiene que saber valorar de dónde venimos y a dónde podemos llegar, que es otra historia, pero donde estamos también se tienen que saber valorar las satisfacciones que nos llegan", agregó el líder del Repsol Honda.

"Ya lo dije ayer que si llovía habría que aprovecharlo, pues en agua siempre he sido un piloto rápido, pero es verdad que el año pasado e incluso éste, en agua iba rápido pero no iba cómodo, y hoy he ido rápido y cómodo, y eso me da mucha tranquilidad pensando en el brazo y que la posición era buena y podía levantar la moto en las curvas de derechas, que antes no podía; son cosas que para mi la luz al final de túnel cada vez brilla un poquito más y luego veremos cuál es el ciento por ciento del brazo, pero ya hemos ganado algo decidiéndonos a operarnos otra vez", relató el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Si bien enseguida aclaró: "Mañana es una prueba, es una buena prueba para hacer 24 vueltas seguidas, ver cómo lo podemos gestionar todo, porque hay muchas cosas que gestionar, los neumáticos, la gasolina, el físico y una cosa es pilotar pensando sólo en pilotar, como he hecho hoy, y otra es pilotar pensando en conservarte físicamente y habrá que gestionar muchas cosas que tienes en la cabeza para pilotar como quieres", aseguró.

"En agua ha sido la confirmación de que puedo pilotar como quiero, al menos con la posición que deseo, aunque luego haya los problemas míos, de la moto y de todo, pero sí que esto me da una tranquilidad, sobre todo porque de Aragón aquí he notado un salto en el brazo, el no rodar hoy en seco me ayudará mañana, pues de haber rodado todo el fin de semana en seco habría sido difícil hacerlo bien, a un nivel alto, pero sí que son estímulos", añadió Márquez. EFE

JLL/ea