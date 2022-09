Experto asegura que los eSports en México deben aspirar a superar a Liga Mx

México, 24 sep. El gestor de marca en Activision Mobile para Call of Duty: Mobile en México, Oscar Salas, aseguró este sábado que los eSports en el país deberían aspirar a superar a la Liga MX, el campeonato del fútbol mexicano.

"La Liga MX es el evento deportivo más visto de México. En los eSports debe ser nuestra aspiración competir con algo tan grande como eso", explicó el ejecutivo a Efe.

En este país el fútbol es el deporte más popular según la última encuesta de la firma Consulta Mitofsky publicada en 2021.

Según el reporte, el balompié tiene el 55,3% de preferencias, en segundo lugar está el boxeo con 42 % y en tercero, el béisbol con 34,4 %; los eSports no aparecen en el listado.

"A la Liga MX debemos aprenderle que no hay eSports sin generar tribus de hinchas, es algo que tenemos que hacer. Cuando vemos deportes debemos generar hinchadas, generar irle a un equipo porque te representa, algo que no tiene que ver con el juego. Debemos darle espacio a las historias", añadió Salas, uno de los líderes de Call of Duty: Mobile, que cuenta con más de 650 millones de usuarios.

El directivo confió en que el próximo año la versión para móviles de Call of Duty contará con una Liga mexicana en la que los mejores conjuntos sumen puntos para ir al Mundial.

"El eSport es una herramienta de mercadotecnia que genera expectativa para el usurario y también es una manera de hacer que la comunidad se encuentre así misma. Nos genera lealtad a largo plazo. Afianza la base de fans que tenemos, más que generar nuevos".

Actualmente, la escena de este videojuego cuenta con una 'World Championship', una especie de Copa del Mundo en la que se enfrentan cuadros de todo el mundo.

"Creemos que los eSports son relevantes para el futuro de nosotros como marca, pero no son nuestro objetivo ahora ya que primero queremos llegar a los celulares de quienes no supieron de nosotros, no nos consideraron, creyeron que el juego estaba muy pesado para su celular", sentenció Salas.