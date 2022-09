El noruego Aksel Lund Svindal anuncia que padece cáncer de testículos

Redacción deportes, 24 sep. El exesquiador noruego Aksel Lund Svindal, doble campeón olímpico, anunció este sábado que padece cáncer de testículos en un mensaje difundido a través de las redes sociales.

"Sentí un cambio en mi cuerpo. No estaba seguro de lo que era, o de si era algo. Pero decidí hacer un chequeo. Fui a ver a un médico y rápidamente me trasladaron al hospital donde confirmaron lo que el médico sospechaba. Cáncer de testículos", explicó Svindal.

"Las pruebas, las exploraciones y la cirugía se realizaron muy rápidamente. Y ya después de la primera semana sabía que el pronóstico era muy bueno. Todo gracias a esa primera decisión de ir a ver a un médico en cuanto sospeché que algo no iba bien", añadió el exesquiador.

Svindal, que cumplirá 40 años el próximo mes de diciembre, insistió en la importancia de un diagnóstico precoz, por lo que animó a todos los hombres a acudir al médico tras la aparición del cualquier mínimo indicio de la enfermedad.

"¿Sabías que el cáncer de testículo es el tipo de cáncer más común entre los hombres menores de 50 años? Y que no es raro que los pacientes sean jóvenes con apenas 20 años. Yo no lo sabía, pero ahora sí, y también sé que a los hombres no se les da bien hablar de temas de salud. Y a veces eso es exactamente lo que se necesita para tomar la buena decisión de ir a ver a un médico", destacó.

Aksel Lund Svindal, que puso fin a su carrera deportiva en 2019, se retiró de las pistas con un sensacional palmarés en el que destacan, ademas de los dos oros olímpicos conquistados en supergigante en 2010 y descenso en 2018, cinco títulos de campeón del mundo, así como 36 victorias en la Copa del Mundo, en la que logró el globo de cristal en los años 2007 y 2009.EFE

