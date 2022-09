Disturbios en cuartel militar mexicano que recibe por primera vez a víctimas de guerra sucia

Cientos de manifestantes se enfrentaron el viernes con policías y militares a las afueras del Campo Militar No. 1 en la Ciudad de México por la desaparición de los 43 jóvenes de la escuela de Ayotzinapa mientras sobrevivientes y familiares de la llamada guerra sucia entraron a este sitio para “identificar espacios” en los que denuncian “se cometieron violaciones graves”.

Amplía con reporte de lesionados en párrafos 2 y 6 ///México, 24 Set 2022 (AFP) - Cientos de manifestantes se enfrentaron este viernes con policías y militares en un cuartel del Ejército en Ciudad de México, durante una protesta por la desaparición de 43 estudiantes en 2014, constató la AFP.Los roces con las fuerzas del orden dejaron con diversas lesiones a 21 policías capitalinos, 13 militares y cinco guardias nacionales, según un informe de la Secretaría de Seguridad de Ciudad de México.Tras una serie de discursos de padres de las víctimas y líderes estudiantiles, jóvenes encapuchados lanzaron piedras y explosivos artesanales al interior del Campo Militar 1, resguardado por agentes antimotines.Al grito de "asesinos", los manifestantes también rompieron rejas y se adentraron unos pasos en la guarnición, adonde llegaron este viernes luego de protestar el miércoles y el jueves en las sedes de la embajada de Israel y de la Fiscalía General.Los uniformados, pertenecientes a las policías militar y capitalina, respondieron con chorros de agua sin que se registraran heridos, observaron reporteros de la AFP. Desde el interior, también fueron lanzadas piedras.El jueves ante la fiscalía también se desataron roces entre policías y jóvenes encapuchados que dejaron once uniformados heridos.Estas manifestaciones se enmarcan en el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, ocurrida entre la noche del 26 y la madurada del 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala (estado de Guerrero, sur).Este viernes, el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien dio un nuevo impulso a las investigaciones, rechazó la violencia de las protestas de esta semana."¿Qué es eso de venir a la Procuraduría (...) a tirar piedras? ¿Cómo enfrentar la violencia con la violencia?", cuestionó.El caso de Ayotzinapa volvió al primer plano el pasado 18 de agosto, luego de que una comisión creada por López Obrador divulgara un informe que refuta la llamada "verdad histórica" de los hechos planteada por el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).La pesquisa previa no acreditó la participación de militares en los hechos, a diferencia del nuevo informe, luego de cuya difusión fue capturado el exfiscal Jesús Murillo Karam -gestor de la "verdad histórica"- y tres militares, incluido un general.La nueva pesquisa asegura que autoridades civiles y militares, coludidas con narcotraficantes, intervinieron en este "crimen de Estado".Esa versión detalla que policías entregaron a los estudiantes a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival. Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres víctimas.Por el caso, México pide a Israel la entrega de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien huyó a ese país.str-axm/yug/sem/atm ------------------------------------------------------------- Familiares de víctimas de guerra sucia en México entran a campo militar =(Video)= México, 23 Set 2022 (AFP) - Víctimas de la llamada Guerra Sucia contra movimientos de izquierda entre 1965 y 1990, entraron por primera vez al principal campo militar de Ciudad de México para "identificar espacios en los que presuntamente se cometieron violaciones graves"."Encontramos indicios creíbles de que el Campo Militar No. 1 fue escenario de crímenes de lesa humanidad y fue escenario de violaciones gravísimas a los derechos humanos", dijo en conferencia de prensa David Fernández, integrante de la Comisión para la Verdad, que acompañó a los 61 sobrevivientes y familiares de víctimas.Entraron al Campo militar 1 durante tres días por ordenes el presidente Andrés Manuel López Obrador.La Comisión de la Verdad fue creada en octubre de 2021 y busca esclarecer abusos cometidos en ese periodo por el Ejército y otras agencias de seguridad."Reconocimos (en ese campo militar) dos instalaciones e indicios" que coinciden con las denuncias de sobrevivientes que "permiten iniciar un proceso de investigación a mayor profundidad y de mayor extensión", prosiguió Fernández. Erasmo Cabañas, que fue detenido en este campo militar dos veces entre 1976 y 1977, sostuvo que algunos de los desaparecidos de la Guerra Sucia fueron "torturados y asesinados" en ese lugar. "Que nos digan dónde están las fosas clandestinas (en el Campo Militar No.1) porque es importante saber dónde están nuestros familiares", dijo Erasmo Cabañas.Añadió que no tuvo acceso al sótano donde él mismo estuvo preso."Yo buscaba en lo particular un subterráneo porque ahí me tuvieron (...) pedimos a la Sedena (Secretaría de la Defensa) que se abra más para apoyar este proceso", dijo el familiar del líder guerrillero Lucio Cabañas, ejecutado por militares en 1974.En la Guerra Sucia el entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) reprimió violentamente a grupos guerrilleros, estudiantiles y sindicales.Como en otros países latinoamericanos, el Estado ejerció prácticas violatorias de los derechos humanos como tortura, secuestro, ejecución extrajudicial y desaparición forzada, según historiadores.En su afán de esclarecer esos hechos, el gobierno abrió los archivos oficiales de esa época en junio.jg/st/gm