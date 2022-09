Carles Durán: "Hemos salido mal tras el descanso y nos hemos ido cayendo"

Sevilla, 24 sep. El entrenador del Joventut, Carles Durán, dijo este sábado, tras perder la segunda semifinal de la Supercopa Endesa ante el Barça (91-74), que "el inicio del tercer cuarto" les "ha marcado", pues su equipo "ha salido mal" tras el descanso, el rival ha llevado "el ritmo" y ellos se han "ido cayendo".

El técnico de la Penya felicitó en rueda de prensa al Barça por pasar a la final en Sevilla, al admitir que "ha sido mejor" a pesar de que su equipo hizo "una primera parte muy buena, con buenos esfuerzos en ataque y en defensa, teniendo claro a dónde había que llevar el partido y con buenas sensaciones", hasta que tras el descanso han "perdido muchos balones" y han hecho "una mala defensa".

"Lo peor es que hemos acabado con solo 7 faltas la segunda parte, cuando el Barça nos estaba machacando, sobre todo con Nico Laprovittola. A raíz de ahí, ellos han llevado más el ritmo y nosotros nos hemos ido cayendo. Por desgracia, no estamos final, que era nuestra gran ilusión, y ahora a prepararnos para el reto ilusionante de la Liga", explicó.

Durán lamentó que el Joventut no haya tenido "suficiente mentalidad para volver al partido, aunque lógicamente el Barça también ha hecho una gran segunda parte", y declaró, al ser cuestionado por el arbitraje, que "hay cosas" que no le "han gustado, pero no ha marcado el resultado" y el equipo azulgrana "ha ganado por sus méritos".

Preguntado por el gran partido de Laprovittola (26 puntos, 7 triples anotados y 29 de valoración), recordó que los "mejores partidos" del base argentino los hizo con el Joventut y con él como entrenador. "No me sorprende, un jugador como él es capaz de hacer esto y mucho más, aunque nosotros tampoco se lo hemos puesto difícil", recalcó Durán.

Sobre el distinto nivel existente en la Liga Endesa, dijo que no quiere "valorar la diferencia entre el Real Madrid y el Barça con el resto, pero sí es cierto que aquí hay tres situaciones: unos equipos que juegan para ganar títulos, un grupo que lo hace para entrar en Europa y otro para no bajar".

"Antiguamente, ese primer grupo era más grande, pero ahora mismo está muy reducido, cada uno tiene sus objetivos y hay que aspirar al máximo posible, pero la diferencia en algunas cosas es abismal", afirmó el técnico de la Penya, que se alegró de la gran ovación que todo el público le brindó en la semifinal entre el Real Madrid y el Betis al capitán de España, Rudy Fernández, como flamante campeón de Europa.

"Personalmente, todo lo que la gente agradezca u ovacione a Rudy me parece excelente", destacó Carles Durán. EFE

cc/jpd