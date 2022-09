Borrell defiende una solución diplomática que preserve la soberanía ucraniana

Londres, 24 sep. El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, defendió en una entrevista divulgada este sábado por la BBC la necesidad de buscar una "solución diplomática" a la guerra en Ucrania que mantenga la "soberanía e integridad territorial" del país.

"Este es un momento peligroso porque el Ejército ruso ha sido arrinconado y la reacción de Putin (presidente de Rusia, Vladímir Putin) amenazando con usar armas nucleares es muy mala", afirmó el jefe de la diplomacia europea a la cadena pública británica.

Borrell recalcó que la salida al conflicto debe pasar por la mesa de negociaciones: "De otra forma, podemos terminar la guerra, pero no lograremos paz, porque tendremos otra guerra", sostuvo.

El diplomático agregó que la UE debe continuar respaldando al Ejército ucraniano y aplicando sanciones contra Rusia, al tiempo que subrayó su preocupación por el incremento del coste de la energía derivado de la guerra.

"La gente en mi país me dice que el precio del gas significa que no pueden continuar trabajando, no pueden continuar haciendo funcionar sus negocios", expresó el político español.

Borrell llamó a Putin a jugar un papel para acercarse hacia una solución negociada: "Para bailar el tango, necesitas dos", afirmó.

"Todo el mundo que ha ido a Moscú, al Kremlin, a hablar con Putin, ha vuelto con la misma respuesta, 'yo (Putin) tengo objetivos militares y si no logro esos objetivos militares continuaré con la guerra'. Esto es ciertamente una dirección preocupante", recalcó. EFE

gx/amg