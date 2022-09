Borja Iglesias: "Dependemos de nosotros mismos"

Zaragoza, 24 sep. Borja Iglesias, delantero del Betis, comentó que la selección española, pese a perder en Zaragoza ante Suiza (1-2), sigue dependiendo de sí misma para alcanzar la fase final de la Liga de Naciones, a la que accederá si gana en Portugal el próximo martes en la última jornada.

Reconoció que "la verdad es que deseaba una victoria" en el partido de su debut con el equipo nacional, pero, pese a ello, señaló que está "contento" por su participación. "Intento disfrutar de los minutos que tenga y aportar el máximo", dijo.

Consideró que los suizos habían "apretado bien arriba" y les incomodaron mucho, pero que en la segunda mitad España pudo encontrar más espacios y mejoró.

"Dependemos de nosotros. Eso es lo que de inicio se buscaba. Hay que ir a ganar, a demostrar que somos capaces de jugar partidos de este nivel y con muchas ganas. pensamos todos lo mismo y estamos convencidos de que vamos a ir a Portugal a ganar", afirmó a Televisión Española.

Borja Iglesias se mostró también muy satisfecho por el respaldo del público zaragozano, a cuyo equipo perteneció hace años. "Estoy muy agradecido siempre que se me relaciona con esta ciudad y con el club. Solo tengo palabras de orgullo de mi parte. Les quiero mucho", dijo.

El otro debutante del partido, el extremo del Athletic Nico Williams, admitió que el estreno era un paso grande en su carrera, pero que quiere seguir dando más.

Agradeció la posibilidad de debutar que le dio Luis Enrique, quien le pidió que "abriera el campo, que fuera el mismo que en el Athletic y encarase en el uno contra uno".

Nico Williams señaló que sabían que los suizos iban a ser "rivales muy duros" y que "a balón parado eran muy fuertes". "No se pudo contrarrestar y ahora en Portugal hay que ir a sumar los tres puntos. El míster nos ha dicho que no bajemos los brazos, porque esta selección nunca se rinde, en el poco tiempo que llevo he visto que los compañeros son muy fuertes mentalmente", apuntó.