Aleix Espargaró afirma que la sexta plaza es muy valiosa

Motegi (Japón), 24 sep. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) ha afirmado que la sexta plaza de entrenamientos es un resultado muy valioso "no sólo por la pelea por el título, también por las dificultades" que ha tenido a veces "en agua".

"Hoy he sido muy rápido, he hecho un pequeño error en la curva uno, hubiera sido bonito luchar la 'pole' en agua y era algo que no me esperaba y es bueno pensando en el campeonato y para mí, para el futuro inmediato de las próximas carreras, porque puede llover y somos más competitivos que nuestros rivales", aseguró el piloto de Aprilia, quien dice haber hecho el cincuenta por ciento del trabajo.

"Mañana queda el otro cincuenta por ciento que es la salida, si en la salida consigo ganar alguna posición y ellos no ganan muchas...-por sus rivales del campeonato, todos detrás de él-, porque si al final yo salgo mal y ellos ganan dos posiciones, ya están contigo y no vale de nada el trabajo de hoy, pero si consigo hacer una buena salida, creo que aunque Pecco y Fabio están yendo muy rápidos, salir atrás es siempre complicado. Lo vimos en Silverstone para Fabio, en las últimas carreras Pecco siempre ha salido delante y ahora tiene un escenario nuevo para él, así que veremos", explicó Aleix Espargaró.

"Yo últimamente no salgo desde la pole y aun así he conseguido hacer buenos resultados, así que en este sentido no es un escenario nuevo para mí", insistió.

"Si se analizan las diferencias de velocidad en Aragón y aquí entre la Yamaha de Fabio y mi Aprilia, no veo tantas diferencias. Ducati ha crecido mucho o nosotros hemos perdido en algún punto, pero las velocidades de la Yamaha y de la Aprilia son muy parecidas y si él cree que va a tener dificultades para adelantar, para mí no va a ser mucho más fácil", reconoció Espargaró.

"Aquí en Japón es siempre difícil adelantar pero por suerte, en la parte virada, en el segundo y tercer sector, se puede hacer algo de diferencia y ahí la Aprilia funciona muy bien y puedes planear algún adelantamiento, pero adelantar a las Ducati es difícil para la Yamaha y para la Aprilia, tiene razón", señaló Espargaró sobre la afirmación de Quartararo de sus dificultades para adelantar.

En lo que al rendimiento de Marc Márquez se refiere, Aleix Espargaró aseguró que no cree que "no vaya a aguantar toda la carrera". "No sé. Yo le veo mejor que nunca tras las últimas operaciones pues tiene velocidad en seco y en mojado, es un circuito que le gusta... No veo por qué no va a aguantar. Creo que es bueno que salga delante, porque tanto él como Binder tienen inicios de carrera muy explosivos, muy buenos, y eso es algo que nos puede beneficiar".

"Es bueno porque va rápido, no va a hacer tapón. La sensación que tengo es que Marc va a salir mañana a tope a intentar ganar, y si no tienes la velocidad puedes molestar, pero él ha demostrado tenerla tanto en seco como en mojado, así que si estira la carrera desde el inicio, eso es bueno", aseveró el piloto de Aprilia. EFE

JLL/ea