ACTUALIZA 1-Los Biden reciben a Elton John en una velada en el jardín sur de la Casa Blanca

Por Jeff Mason

WASHINGTON, 23 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la primera dama, Jill Biden, y unos 2.000 admiradores disfrutaron el viernes de una actuación en la Casa Blanca del ícono musical y activista Elton John, quien está realizando una larga gira de despedida en Estados Unidos.

La superestrella británica interpretó éxitos como "Rocketman", "Your Song" y "Tiny Dancer" desde el Jardín Sur, cantando y tocando el piano en una estructura al aire libre instalada para la actuación, que en un momento dado hizo llorar a Biden.

"Como tantos estadounidenses, nuestra familia ama su música", dijo Biden al presentar al cantante. "Está claro que la música de Elton John ha cambiado nuestras vidas".

John, quien se negó a tocar para la toma de posesión del expresidente Donald Trump, aceptó actuar para los Biden, uno de un puñado de celebridades que han vuelto a la Casa Blanca después de años de evitarla.

Su actuación formó parte de una celebración para honrar a las personas que la Casa Blanca llamó héroes cotidianos: enfermeras, trabajadores de emergencias y salud mental, maestros, defensores y activistas LGBTQ+.

John dijo que tocar en la Casa Blanca era "la guinda del pastel" tras una carrera en la que ha actuado en hermosos lugares.

Entre canción y canción habló de su lucha contra el VIH/SIDA y elogió al expresidente George W. Bush, republicano, por sus esfuerzos para combatir el sida en África a través del programa Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR).

La exprimera dama Laura Bush fue una de las invitadas a la actuación.

John señaló que la lucha contra el sida en Estados Unidos cuenta con el apoyo de republicanos y demócratas.

"Me gustaría que Estados Unidos fuera más bipartidista", dijo.

Al final de la velada, Biden conmovió a John hasta las lágrimas al sorprenderle con la Medalla Nacional de Humanidades.

"Estoy asombrado", dijo John. "Guardaré esto como un tesoro".

La actuación fue pagada por A&E Networks y The History Channel, que forma parte de A&E, y se emitirá más adelante. A&E Networks es una empresa conjunta de Disney-ABC Television Group y Hearst.

La actuación se tituló "Una noche en la que la esperanza y la historia riman", extraída de un poema del escritor irlandés Seamus Heaney. Biden cita regularmente a Heaney y es un aficionado a los dichos y la poesía irlandesa.

Biden tiene una relación especial con la música de John. Escribió en sus memorias de 2017 "Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose" sobre cómo le cantaba "Crocodile Rock" a su hijo Beau cuando era niño y de nuevo como adulto cuando Beau se estaba muriendo de cáncer.

John incluyó esa canción en su lista de reproducción el viernes. (Reporte de Jeff Mason; Escrito por Nandita Bose y Jeff Mason; Editado en Español por Ricardo Figueroa)