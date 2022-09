Yakin: "España es un equipo brillante"

Zaragoza, 23 sep. Murat Yakin, seleccionador de Suiza, elogió la brillantez de la selección española en vísperas de su enfrentamiento en la penúltima jornada de la Liga de Naciones, puso en valor el trabajo de Luis Enrique Martínez, su apuesta por los jóvenes y un juego que afirmó es "atractivo".

"Aprecio mucho el trabajo de Luis Enrique en la selección española, su apuesta por jugadores jóvenes y el juego que hacen, es muy atractivo. Ha conseguido un equipo brillante desde el punto de vista técnico", analizó Yakin en la rueda de prensa previa al último entrenamiento de Suiza en La Romareda.

España venció por la mínima el último enfrentamiento entre ambas selecciones (0-1), en un partido que toma de referente Yakin antes que el de la Eurocopa. "Queremos salir a presionar a España como hicimos en la segunda parte de Ginebra. Debe ser nuestro punto de partida. Salir al campo en el mismo lugar en el que lo dejamos en el último partido ante ellos en el que, sinceramente, creo que merecimos al menos sumar un punto ante uno de los mejores equipos del mundo".

De ese encuentro celebrado en junio, Yakin asegura que obtuvo "buenas conclusiones" a pesar de la derrota y apuntó que en Zaragoza recupera piezas claves en la estructura de su equipo.

"Sabemos lo que nos espera mañana. El último partido no era nuestro mejor momento y además nos faltaron jugadores importantes. Han pasado tres meses y ahora todo es diferente. Tengo a todos disponibles y en forma, dependemos de nosotros mismos para seguir en el Grupo A de la Nations League", valoró.

El seleccionador suizo no piensa en reservar nada de cara a la última jornada, en la que se enfrenta a la República Checa, y afirmó que sacará su "mejor once" tras una semana de entrenamientos en los que aprovechó para hacer pruebas. "No vamos a hacer ningún experimento. He probado con dos sistemas para ser flexibles dentro del terreno de juego y los jugadores lo tienen claro, están habituados". EFE

rmm/ea