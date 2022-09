Viernes, 23 de septiembre de 2022 (11.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania, según la misión de investigación de la ONU

Ginebra. La misión de investigación de la ONU en Ucrania ha concluido, tras visitar ese país en junio, que Rusia ha cometido crímenes de guerra durante su invasión, destacó hoy el presidente de la comisión tripartita, Erik Mose, en su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. "Nos impactó el gran número de ejecuciones perpetradas en las áreas que visitamos", señaló Mose, quien indicó que la misión investiga este tipo de asesinatos en 16 localidades ucranianas, aunque ha recibido denuncias creíbles de crímenes de este tipo en muchos otros lugares.

Ucrania pide un tribunal específico para juzgar crímenes de guerra de Rusia

Ginebra. La delegación de Ucrania ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió hoy la creación de un "tribunal con jurisdicción específica" sobre la agresión rusa a su país, minutos después de que una misión de Naciones Unidas concluyera que se han cometido crímenes de guerra durante la invasión. "Si estos actos de agresión por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU no son respondidos, nos hundiremos en un oscuro mundo de impunidad y permisividad", afirmó el embajador extraordinario ucraniano, Anton Korinevich, quien aseguró que las atrocidades rusas "no se habían visto en Europa desde hace décadas".

Estados Unidos lleva meses disuadiendo por privado a Rusia del uso de las armas nucleares

Washington. El Gobierno de Estados Unidos lleva meses comunicándose de forma directa y privada con Moscú para alertar al régimen de Vladímir Putin ante las "graves consecuencias" que tendría el uso de armamento nuclear en Ucrania, según publicó este viernes el diario The Washington Post. El rotativo, que citó a fuentes gubernamentales no identificadas, asegura que las consecuencias de las que EE.UU. ha alertado a Rusia en caso de que use armas nucleares son "deliberadamente difusas" precisamente para hacer crecer las preocupaciones en el Kremlin sobre la hipotética respuesta estadounidense.

La anexión de los territorios ucranianos tras los referéndums será "rápida", según el Kremlin

Moscú. La decisión sobre la incorporación de los territorios ucranianos de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia en Rusia en caso del apoyo popular en los respectivos referendos, será "rápida", afirmó hoy el Kremlin. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, explicó no obstante que el resultado de las consultas populares se someterán a "una serie de procedimientos", en el Parlamento y luego penderán de la firma del presidente. Una vez que las regiones sean reconocidas como parte de Rusia, serán protegidos igual como otros territorios rusos, aseveró. A día de hoy, la seguridad en los referendos, que arrancaron hoy y se prolongarán por cinco días, está asegurada, opinan en el Kremlin.

La cifra diaria de rusos que llega a Finlandia se duplica en una semana

Helsinki. La cifra de ciudadanos rusos que entraron a Finlandia por carretera este jueves siguió aumentando tras el anuncio de movilización de 300.000 reservistas para luchar en la guerra de Ucrania y alcanzó los 6.470, informó este viernes la Guardia de Fronteras finlandesa. De ellos, 5.959 cruzaron la frontera por la región del sureste finlandés, la más concurrida debido a su proximidad con San Petersburgo, lo que supone un aumento del 107 % respecto al jueves de la semana anterior, según datos de las autoridades fronterizas. "La situación esta mañana: las colas en Vaalimaa y Nuijamaa son más largas que las de ayer (en Vaalimaa unos 500 metros). En el puesto fronterizo de Imatra la situación está tranquila", señaló la Guardia de Fronteras finlandesa en Twitter.

Occidente arropa a Ucrania en la ONU ante las nuevas amenazas de Putin

Naciones Unidas. Las potencias occidentales arroparon este jueves a Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU frente a las nuevas amenazas lanzadas por el presidente ruso, Vladímir Putin, que ha optado por movilizar a cientos de miles de reservistas y recordar al mundo su enorme arsenal nuclear. Esta nueva fase en la que parece entrar el conflicto centró un encuentro ministerial en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, que continúa marcada casi en exclusiva por la guerra en Ucrania. Estados Unidos, el Reino Unido y los países de la Unión Europea arremetieron con dureza contra los últimos anuncios del Kremlin y volvieron a dejar claro que apoyarán a Kiev durante todo el tiempo que sea necesario.

Lukashenko descarta una movilización en Bielorrusia y su participación en guerras

Moscú. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, descartó este viernes una movilización en el país, siguiendo los pasos de Rusia, y aseguró que Minsk no tiene intención de "participar en guerras". "Combatiremos solo cuando haya que defender nuestro hogar y nuestra tierra", aseguró. Bielorrusia es uno de los aliados más estrechos de Rusia en la campaña militar en Ucrania, ya que le prestó su territorio en febrero pasado para que las tropas rusas pudieran entrar en el país vecino y aún ofrece ayuda logística al Ejército, según el Estado Mayor General de Kiev.

La movilización parcial de Putin ya está en marcha en Rusia

Moscú. La movilización parcial decretada la víspera por el presidente ruso, Vladímir Putin, estaba este jueves en plena marcha en Rusia, donde muchos reservistas ya han sido notificados de su deber de unirse a las filas del Ejército para luchar en Ucrania, mientras que otros intentan eludir la citación intentando abandonar el país. En Moscú y otras ciudades rusas, la movilización parcial fue hoy el tema en el transporte público y la calle, entre mayores y jóvenes.

Londres anuncia una masiva bajada de impuestos para estimular la economía

Londres. El ministro británico de Economía, Kwasi Kwarteng, anunció este viernes que el Gobierno bajará el impuesto sobre la renta a partir de abril de 2023 y recortará el impuesto sobre la compra de viviendas en Inglaterra e Irlanda del Norte, como parte de un plan de crecimiento para estimular la economía. En una declaración ante la Cámara de los Comunes (baja), Kwarteng reveló que se rebajará "el tipo básico del impuesto sobre la renta al 19 % en abril de 2023, un año antes (de lo previsto)", lo que implica un "recorte fiscal para más de 31 millones de personas en apenas unos meses" y "se abolirá la tasa más elevada del 45 %" de ese impuesto.

Estados Unidos destina 1.500 millones de dólares a luchar contra la epidemia de opiáceos

Washington. El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que destinará 1.500 millones de dólares (casi 1.536 millones de euros) a luchar contra la epidemia de muertes por sobredosis de opiáceos que azota al país, y que se repartirán entre los distintos estados, tribus indígenas y territorios. La Casa Blanca explicó que el dinero se canalizará a través de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abusos de Sustancias del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los 1.500 millones se dedicarán a financiar el acceso a tratamientos, eliminar barreras para ciertas intervenciones y aumentar los servicios de apoyo a la recuperación.

Al menos 73 muertos tras hundirse un barco con migrantes en la costa siria

Beirut. Al menos 73 personas han muerto y otras 20 han sido rescatadas con vida después de que una barcaza con más de un centenar de migrantes a bordo se hundiera el jueves frente a las costas de Tartús, en Siria, informó el Ministerio de Salud sirio. En un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial siria SANA, el departamento indicó que el recuento de víctimas es todavía preliminar y que los rescatados están recibiendo tratamiento en el hospital Al Basel de Tartús.Por su parte, el ministro de Transporte libanés, Ali Hamie, dijo a Efe que "de acuerdo con algunos de los supervivientes, la barcaza llevaba a más de cien personas, y muchas de las víctimas no llevaban ningún tipo de documentación encima".

Lula aumenta su ventaja y amplía posibilidades de vencer en primera vuelta

Río de Janeiro. La ventaja del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en las encuestas de intención de voto para las presidenciales del 2 de octubre sobre el actual mandatario, Jair Bolsonaro, aumentó dos puntos en la última semana, y con ello la posibilidad de que sea elegido en la primera vuelta. De acuerdo con el sondeo divulgado este jueves por la firma Datafolha, a falta de diez días para las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil, el dirigente progresista tiene el 47 % del favoritismo, frente al 33 % del líder ultraderechista, con lo que el exgobernante aumentó desde 12 hasta 14 puntos porcentuales su ventaja sobre el actual jefe de Estado.

Chile impulsa inédito plan para buscar a detenidos desaparecidos en dictadura

Santiago de Chile. El Gobierno de Chile dio el primer paso este jueves para elaborar un plan nacional de búsqueda de personas detenidas desaparecidas que se implementará a partir del próximo año, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado de Augusto Pinochet (1973-1990). En un acto que tuvo lugar en el Museo de Educación Gabriela Mistral, en el centro de Santiago, y ante la presencia de representantes de las organizaciones de memoria y derechos humanos, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, presentó el proceso participativo a partir del cual se diseñará el inédito plan, conjuntamente con familiares y agrupaciones de víctimas de la dictadura.

Hong Kong termina con las cuarentenas en los hoteles para los llegados del exterior

Hong Kong. Hong Kong anunció hoy que dejará de exigir cuarentenas obligatorias en hoteles como medida de prevención contra la covid y requerirá únicamente un periodo de observación de tres días para los llegados desde el exterior. El jefe ejecutivo de la ciudad, John Lee, indicó este viernes en rueda de prensa que la medida llega ante la "estabilización del número de infecciones", y aseguró que los tres días de observación se podrán hacer en casa o en un hotel a elección del viajero. También indicó que se podrán presentar pruebas de antígenos en lugar de PCR 24 horas -como sucedía hasta ahora- antes de poder volar a la ciudad. EFE

