Viernes, 23 de septiembre de 2022 (08.00 GMT)

Estados Unidos lleva meses disuadiendo por privado a Rusia del uso de las armas nucleares

Washington. El Gobierno de Estados Unidos lleva meses comunicándose de forma directa y privada con Moscú para alertar al régimen de Vladímir Putin ante las "graves consecuencias" que tendría el uso de armamento nuclear en Ucrania, según publicó este viernes el diario The Washington Post. El rotativo, que citó a fuentes gubernamentales no identificadas, asegura que las consecuencias de las que EE.UU. ha alertado a Rusia en caso de que use armas nucleares son "deliberadamente difusas" precisamente para hacer crecer las preocupaciones en el Kremlin sobre la hipotética respuesta estadounidense.

Comienzan las votaciones en los territorios ucranianos sobre su incorporación a Rusia

Moscú. Las votaciones en los territorios ucranianos de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia, parcialmente controlados por las fuerzas rusas, sobre su incorporación a Rusia comenzaron hoy en medio de fuertes medidas de seguridad, informaron las autoridades locales prorrusas. El proceso de votación de estos referendos, a los que Ucrania y la comunidad internacional niega toda legitimidad, se prolongará hasta el próximo día 27. La presidenta de la Comisión Electoral Central de Rusia, Ela Pamfílova, aseguró este jueves que hará todo lo necesario para que los habitantes de los "territorios liberados" que se encuentren en Rusia puedan participar en las consultas.

Occidente arropa a Ucrania en la ONU ante las nuevas amenazas de Putin

Naciones Unidas. Las potencias occidentales arroparon este jueves a Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU frente a las nuevas amenazas lanzadas por el presidente ruso, Vladímir Putin, que ha optado por movilizar a cientos de miles de reservistas y recordar al mundo su enorme arsenal nuclear. Esta nueva fase en la que parece entrar el conflicto centró un encuentro ministerial en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, que continúa marcada casi en exclusiva por la guerra en Ucrania. Estados Unidos, el Reino Unido y los países de la Unión Europea arremetieron con dureza contra los últimos anuncios del Kremlin y volvieron a dejar claro que apoyarán a Kiev durante todo el tiempo que sea necesario.

Zelenski anima las protestas en Rusia, aunque reconoce que no son masivas

Redacción Internacional. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha valorado y animado las protestas de ciudadanos rusos contra el reclutamiento de 300.000 reservistas anunciado por Vladímir Putin y aunque reconoce que no son "masivas", constituyen "un indicador". Zelenski se ha dirigido en ruso a los ciudadanos de Rusia y les ha animado a protestar contra la decisión de su país de reclutar nuevos efectivos para, les ha dicho, evitar morir o quedar lisiado en el conflicto.

La movilización parcial de Putin ya está en marcha en Rusia

Moscú. La movilización parcial decretada la víspera por el presidente ruso, Vladímir Putin, estaba este jueves en plena marcha en Rusia, donde muchos reservistas ya han sido notificados de su deber de unirse a las filas del Ejército para luchar en Ucrania, mientras que otros intentan eludir la citación intentando abandonar el país. En Moscú y otras ciudades rusas, la movilización parcial fue hoy el tema en el transporte público y la calle, entre mayores y jóvenes.

Zelenski asegura que Rusia planea reclutar ahora a un millón de hombres

Redacción Internacional. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado esta noche que Rusia está ahora preparando el reclutamiento de un millón de hombres después de que su ejército regular "no resistió y se desmoronó" en el territorio ucraniano ocupado desde febrero. "Sabemos con certeza que las cartas de reclutamiento para 300.000 personas (anunciadas el miércoles) fueron impresas y firmadas con anticipación, incluso antes de que apareciera esta decisión de movilización", ha asegurado en su habitual discurso nocturno. Según Zelenski, ahora "los líderes rusos se están preparando para llevar hasta un millón de hombres al ejército: esta es la clave sobre la que ahora guardan silencio".

Guterres ve "totalmente inaceptable" la amenaza de usar armas nucleares

Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró este jueves "totalmente inaceptable" que se esté poniendo sobre la mesa la posibilidad de usar armas nucleares, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, amenazara con usar todos los medios a su alcance en el marco de la guerra de Ucrania. "La idea de un conflicto nuclear, por momentos impensable, se ha convertido en un asunto de debate. Esto en sí mismo es totalmente inaceptable", señaló Guterres al abrir una reunión ministerial del Consejo de Seguridad sobre este conflicto.

Las protestas por Amini causan 17 muertos en Irán, según la televisión estatal

Teherán. Al menos 17 personas han muerto en las protestas que sacuden Irán desde hace seis días por la muerte de Mahsa Amin tras ser detenida por llevar mal el velo, anunció este jueves la televisión estatal iraní. Las protestas comenzaron el viernes tras conocerse la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por llevar mal el velo y se han ido extendiendo por el país.

Lula aumenta su ventaja y amplía posibilidades de vencer en primera vuelta

Río de Janeiro. La ventaja del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en las encuestas de intención de voto para las presidenciales del 2 de octubre sobre el actual mandatario, Jair Bolsonaro, aumentó dos puntos en la última semana, y con ello la posibilidad de que sea elegido en la primera vuelta. De acuerdo con el sondeo divulgado este jueves por la firma Datafolha, a falta de diez días para las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil, el dirigente progresista tiene el 47 % del favoritismo, frente al 33 % del líder ultraderechista, con lo que el exgobernante aumentó desde 12 hasta 14 puntos porcentuales su ventaja sobre el actual jefe de Estado.

La coalición de derechas escenifica su unidad en el fin de campaña en Italia

Roma. Abrazos, sonrisas y mensajes de que gobernarán unidos los próximos cinco años y bajo el lema "Juntos, por Italia", así se presentaron en la plaza del Popolo de Roma los líderes de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, de la Liga, Matteo Salvini, y Forza Italia, Silvio Berlusconi, en el mitin de clausura de la campaña electoral en vista de las elecciones generales del próximo domingo. La más aplaudida fue Giorgia Meloni, romana, respecto a sus aliados del norte de Italia, pero también una imagen de lo que será el resultado en las urnas donde se prevé que Hermanos de Italia se convierta en el primer partido del país con el 25 % de los votos, según los últimos sondeos publicados.

Senado argentino aprueba ley para reformar la Corte Suprema de Justicia

Buenos Aires. El Senado argentino aprobó este jueves un proyecto de ley presentado por la coalición oficialista del Frente de Todos, que propone elevar el número de integrantes de la Corte Suprema de los cinco actuales a 15, a pesar de su aprobación la normativa deberá ser tratada en la Cámara Baja para convertirse en ley. El debate en la Cámara Alta rondó alrededor de conformar el máximo tribunal por 15 miembros, en vez de los 25 sugeridos inicialmente por el oficialismo argentino, que fue aprobada por 36 votos afirmativos contra 33 negativos.

Chile impulsa inédito plan para buscar a detenidos desaparecidos en dictadura

Santiago de Chile. El Gobierno de Chile dio el primer paso este jueves para elaborar un plan nacional de búsqueda de personas detenidas desaparecidas que se implementará a partir del próximo año, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado de Augusto Pinochet (1973-1990). En un acto que tuvo lugar en el Museo de Educación Gabriela Mistral, en el centro de Santiago, y ante la presencia de representantes de las organizaciones de memoria y derechos humanos, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, presentó el proceso participativo a partir del cual se diseñará el inédito plan, conjuntamente con familiares y agrupaciones de víctimas de la dictadura.

Boeing pagará 200 millones por engañar a los inversores sobre el 737 MAX

Washington. La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) multó este jueves al fabricante estadounidense de aviones Boeing con 200 millones de dólares por haber engañado a los inversores sobre los accidentes de los modelos 737 MAX. En un comunicado, la SEC indicó además que el exconsejero delegado de la firma Dennis A. Muilenburg aceptó pagar un millón de dólares adicionales de su bolsillo por el mismo motivo.

Claver-Carone acusa al Gobierno de Estados Unidos de estar entregando el BID a China

Washington. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, acusó este jueves al Gobierno que dirige Joe Biden de estar entregando el banco a China "en bandeja de plata", tras las informaciones periodísticas que apuntan a que la junta de directores habría recomendado cesarlo de su puesto. "Va más allá de la sátira que China lograse meterse en el BID durante la Administración de Barack Obama y que ahora la de Biden se la estén entregando de nuevo en bandeja de plata", dijo Claver-Carone en declaraciones por correo electrónico a EFE. EFE

