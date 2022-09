Rusia inicia la votación sobre la anexión en partes de Ucrania

Un tanque ruso destruido cerca del pueblo de Kamyanka, recientemente liberado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la región de Járkov, Ucrania 22 de septiembre de 2022. REUTERS/Gleb Garanich

Por Pavel Polityuk

KIEV, 23 sep (Reuters) - El viernes comenzó la votación en una parte de Ucrania controlada por Rusia en un referéndum que se espera que Rusia utilice para justificar la anexión de cuatro regiones y un responsable ucraniano dijo que la votación era obligatoria.

"¡Ha comenzado la votación en el referéndum sobre la incorporación de la región de Zaporiyia a Rusia como entidad constitutiva de la Federación Rusa! ¡Volvemos a casa! ¡Buena suerte, amigos!", dijo Vladimir Rogov, responsable de la administración de esa región respaldada por Rusia.

Los referendos han sido ampliamente condenados por Occidente como ilegítimos y precursores de una anexión ilegal.

Serhi Gaidai, gobernador ucraniano de la región de Luhansk, dijo que en la ciudad de Bilovodsk, controlada por Rusia, el director de una empresa dijo a los empleados que el referéndum era obligatorio y que quienes se negaran a votar serían despedidos y sus nombres entregados al servicio de seguridad.

En la ciudad de Starobilsk, las autoridades rusas prohibieron a la población salir de la ciudad hasta el martes y se enviaron grupos armados para registrar las casas y obligar a la gente a salir para participar en el referéndum.

Las votaciones en las cuatro regiones de las provincias de Luhansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia, que representan alrededor del 15% del territorio ucraniano, se desarrollarán desde el viernes hasta el martes.

Las votaciones se producen después que Ucrania recuperara este mes amplias franjas de territorio en una contraofensiva, siete meses después que Rusia invadiera y lanzara una guerra que ha matado a miles de personas, desplazado a millones y dañado la economía mundial.

Las autoridades pro-Moscú llevaban meses contemplando la posibilidad de los referendos, pero las recientes victorias ucranianas hicieron que los responsables se apresuraran a programarlos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, también ha anunciado esta semana un reclutamiento militar para alistar 300.000 soldados para luchar en Ucrania, por lo que Moscú parece estar tratando de recuperar la ventaja en el conflicto.

Rusia argumenta que es una oportunidad para que la población de la región exprese su opinión.

"Desde el principio de la operación (...) dijimos que los pueblos de los respectivos territorios debían decidir su destino y toda la situación actual confirma que quieren ser dueños de su destino", dijo esta semana el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Ucrania dice que Rusia pretende enmarcar los resultados del referéndum como una señal de apoyo popular y luego utilizarlos como pretexto para la anexión, similar a su toma de Crimea en 2014, que la comunidad internacional no ha reconocido.

JUSTIFICAR LA AUTODEFENSA

Al incorporar las cuatro zonas a Rusia, Moscú podría justificar la escalada militar como necesaria para defender su territorio. Putin dijo el miércoles que Rusia "utilizará todos los medios a nuestra disposición" para protegerse, una aparente referencia a las armas nucleares. "Esto no es broma", dijo.

"La invasión del territorio ruso es un delito que permite utilizar todas las fuerzas de autodefensa", dijo Dmitri Medvédev, quien fue presidente de Rusia de 2008 a 2012, en un mensaje en Telegram.

Los resultados del referéndum a favor de Rusia se consideran inevitables. La votación en Crimea en 2014, criticada internacionalmente como amañada, tuvo un resultado oficial del 97% a favor de la anexión formal.

Los referendos han sido denunciados por líderes mundiales como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente francés, Emmanuel Macron, así como por la OTAN, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Los "referendos falsos" son "ilegales e ilegítimos", dijo la OTAN.

La OSCE, que supervisa las elecciones, dijo que los resultados no tendrían fuerza legal porque no se ajustan a la legislación ucraniana ni a las normas internacionales y las zonas no son seguras.

No habrá observadores independientes y gran parte de la población anterior a la guerra ha huido.

Rusia ya considera que Luhansk y Donetsk, que juntas conforman la región del Dombás que Moscú ocupó parcialmente en 2014, son Estados independientes.

Ucrania y Occidente consideran que todas las partes de Ucrania en poder de las fuerzas rusas están ocupadas ilegalmente. Rusia no controla totalmente ninguna de las cuatro regiones, ya que solo alrededor del 60% de la región de Donetsk está en manos rusas.

Ucrania ha afirmado que los referendos son una señal de que Rusia tiene miedo. "Cualquier decisión que tomen los dirigentes rusos no cambia nada para Ucrania", dijo el jueves el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Lo que nos interesa son estrictamente las tareas que tenemos por delante. Se trata de la liberación de nuestro país, la defensa de nuestro pueblo y la movilización del apoyo mundial (de la opinión pública) para llevar a cabo esas tareas".

Putin afirma que Rusia está llevando a cabo una "operación militar especial" para desmilitarizar Ucrania, librarla de nacionalistas peligrosos y defenderla de la OTAN.

Kiev y Occidente califican las acciones de Rusia de intento imperialista no provocado de reconquistar un país que se sacudió el dominio ruso con la desintegración de la Unión Soviética en 1991.

PÉRDIDAS

El Estado Mayor ucraniano dijo que Rusia había lanzado ataques en la región de Donetsk y que los bombardeos ucranianos habían herido a un general ruso en la región de Luhansk.

"El enemigo sigue sufriendo pérdidas, en particular entre los dirigentes", dijo el viernes.

Al parecer, Rusia ha perdido varios comandantes de alto rango durante los siete meses de guerra.

El jefe de los separatistas apoyados por Rusia en Donetsk denunció los ataques ucranianos como un "cínico bombardeo bárbaro" destinado a causar el mayor daño posible a los civiles.

"Por eso queremos actuar rápidamente y con mayor determinación con medidas como la celebración del referéndum", dijo Denis Pushilin.

Reuters no pudo verificar las informaciones sobre el campo de batalla.

(Información de las redacciones de Reuters; escrito por David Ljungren, Cynthia Osterman y Michael Perry; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)