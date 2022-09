Porsche puede valer un 33% menos que precio OPI promovido: Quest

(Bloomberg) -- Porsche AG podría valer poco más de dos tercios del valor que promocionan antes de la oferta pública inicial del fabricante de automóviles de lujo, según un análisis de Quest, una unidad de Canaccord Genuity Ltd.

Volkswagen, el grupo alemán propietario de la marca de autos deportivos Porsche, busca una valoración de entre €70.000 millones y €75.000 millones (US$67.900 millones a US$72.800 millones). Pero James Congdon y Veena Anand, analistas de Quest, valuaron el valor de las acciones de Porsche entre €48.000 millones y €50.000 millones.

El rango de valoración actual de la OPI no descuenta completamente los riesgos actuales, dijeron Congdon y Anand a los clientes el viernes. “La demanda de los clientes de Porsche no se ha probado frente al rápido aumento de las tasas de interés y las altas presiones inflacionarias”.

Agregaron que sus cálculos habían tenido en cuenta factores como un “gobierno corporativo débil” y la exposición a China.

