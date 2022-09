Para Aleix Espargaró han empezado "bien" los entrenamientos de Japón

Motegi (Japón), 23 sep. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP, señaló este viernes que para él han empezado "bien" los entrenamientos del Gran Premio de Japón y que "siempre es bonito" volver a un circuito donde hace tanto tiempo que no ruedan".

"Me gusta mucho este país (Japón), me gusta mucho este circuito, ha sido una sesión más larga donde pensaba que tendríamos más tiempo para trabajar relajadamente, pero todo lo contrario, debido al tiempo ha sido un estrés de sesión, pero ha sido positivo", dijo el piloto español en Motegi.

Espargaró dijo no estar de acuerdo con este tipo de sesiones, largas y sólo una, porque "no da tiempo de trabajar con los ingenieros entre una sesión y otra": "Y nosotros, que no tenemos un equipo de pruebas en Japón, no hemos rodado aquí y nos ha costado muchísimo en las dos primeras tandas, la moto no funcionaba, la electrónica, el control de tracción, y hemos perdido muchísimo tiempo, así que siempre es positivo si tienes tiempo entre una sesión y otra para trabajar".

El piloto de Aprilia destacó la igualdad de la jornada: "Es increíble esto y es increíble el tiempo con el que estamos en dos décimas, 44.5 es un tiempo muy rápido en Japón. Para que te hagas una idea, mi mejor vuelta con la Aprilia aquí era 45.7, hoy hemos hecho 44.5 que eran tiempos que hacían los de delante, y un poco más despacio que eso, así que rodar tan rápido y que haya tanta igualdad es un ejemplo más de lo difícil que es estar hoy en día delante en MotoGP".

"La moto aquí funciona, porque también mi hermano ha ido muy rápido, cosa de la que me alegro. Cuando he visto las dos Honda delante me he alegrado por Pol. Marc va rápido si la Honda funciona aquí. Es verdad que quizás ellos tenían más datos porque hicieron un test aquí hace poco, pero no me sorprende pues Marc y su velocidad no es algo que nos tiene que sorprender", señaló.

"De hecho, en Aragón ya fue muy rápido, a pesar luego de los errores en carrera y de todo lo que pasó, pero en los entrenamientos fue muy rápido, y aquí creo que va a pasar lo mismo", comentó Aleix Espargaró.

De sus rivales dijo: "A Fabio (Quartararo) le veo disfrutar mucho, más que a Pecco. Lo veo en su día a día. En el vuelo hacia aquí vinimos juntos y estuvimos bastante rato hablando y le veo un chaval que disfruta de la vida, que es feliz pero también hay mucha tensión".

"Mañana llueve, y Bastianini que está fuera sale el 19, y en la primera curva le tocan porque sale detrás, y nadie se va a acordar, pero ha sido por el FP1 en el que no se ha clasificado por esa caída… La tensión es muy alta y encontrar el punto entre disfrutar y la tensión es difícil", ha reconocido Aleix Espargaró sobre el hecho de fallar en los primeros entrenamientos. EFE

JLL/lm