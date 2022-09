Messi, la pieza intocable de Scaloni contra Honduras

Miami (EE.UU.), 22 sep. Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, alineará este viernes en Miami ante Honduras un once sin demasiadas modificaciones con Lionel Messi a la cabeza, así lo dijo este jueves en el DRV PNK Stadium, la casa del Inter Miami.

El encuentro amistoso entre Argentina y Honduras se jugará este viernes en el Hard Rock Stadium, de Miami, y se espera la presencia de 75.000 espectadores en las gradas.

Según Scaloni la Albiceleste "jugará de la misma manera, juegue quien juegue, puede haber dos o tres cambios pero la base es la misma".

Y en esa base, si hay una pieza intocable, esa es la de Messi, que volverá a ser titular y capitán: "Siempre quiere jugar, conmigo va a hacerlo siempre, salvo que pueda pasar algo va a jugar y va a estar en la cancha siempre".

Su momento con el PSG es valorado además muy positivamente por Scaloni: "Ha dado un paso adelante en su equipo, estamos contentos por su presente".

Es la primera vez que Messi jugará en Miami con la camiseta albiceleste, algo que se ha hecho notar en la numerosa presencia de aficionados argentinos, la mayoría de ellos inmigrantes residentes en el sur de la Florida.

Ya en el entrenamiento de este jueves fueron cientos de seguidores los que animaron al cuadro argentino y a su estrella.

Las principales dudas que maneja el técnico están en dos posiciones concretas, por un lado quién suplirá la ausencia del 'Cuti' Romero, bloqueado en Argentina por problemas para conseguir su visado.

"Su situación me molesta porque le quisiera tener acá y está trabado en la Argentina con el tema de la visa, no puede viajar. Es un problema porque es la última fecha para poder juntarnos y entrenar y no le hemos podido tener", agregó Scaloni.

Quien sí llegó y parece que irá de inicio este viernes en el Hard Rock Stadium es Lisandro Martínez, cuyo acompañante en la zaga podría salir de entre Germán Pezzella y Nicolás Otamendi.

La otra duda radica en la lateral izquierda, donde Scaloni tiene las opciones de Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. No desveló en rueda de prensa quién sería el elegido pero sí parece que ambos serán quienes finalmente acudirán a Qatar.

De los presentes, el único que se ejercitó al margen fue Paulo Dybala, con molestias musculares, no parece que vaya a contar para el partido ante Honduras y sería duda para el próximo martes en Nueva Jersey ante Jamaica.

Sobre el riesgo de lesión con la cita mundialista tan cercana en el tiempo, Scaloni no se mostró preocupado por la dureza que pueda mostrar Honduras este viernes: "Nunca vi juego brusco de Honduras, para nada. Hay un árbitro y tendrá que tomar decisiones. Ojalá que salga un buen espectáculo para la gente que lo venga a ver".

Al frente, una selección de Honduras dirigida por un Diego Vásquez, que ha ganado los dos partidos desde que dirige a 'La H', ante Canadá y Curaçao el pasado mes de junio por la Concacaf Nations League.

"Es un partido para estar muy bien, sacar lo mejor de cada uno, aprovechar la experiencia y seguir construyendo todo lo que empezamos en estos partidos de Nations League y que fueron muy positivos. Ahora hay que seguir", dijo Vásquez al explicar el planteamiento con el que enfocan el amistoso con Argentina.

Existe una corriente de pesimismo en Honduras sobre una posible goleada en contra en este encuentro frente a Argentina, la cual quiso frenar en todo momento el técnico: "Nosotros somos muy positivos, no pensamos en escenarios negativos, en el ciclo del juego ya se verá qué pasa. Ese pesimismo se va a convertir en orgullo nuestro, en hacer un buen partido. Tenemos que sacar ese carácter y valentía que tenemos que tener".

Sobre el hecho de jugar contra su país, Vásquez no escondió que se trata de un partido especial: "Lógicamente es lindo enfrentar el país donde nací, y representar al país donde viví y jugué casi toda mi carrera".