Marc Márquez satisfecho de su rendimiento y "sin chupar rueda"

Motegi (Japón), 23 sep. El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), sexto en la primer jornada de entrenamientos, se mostró muy satisfecho con su rendimiento, del que resaltó que lo consiguió "sin chupar rueda" de otros pilotos pero que "si en el siguiente circuito tengo que chupar rueda, lo voy a hacer, porque ya se sabe que a descarado no me ganan".

"He salido, me he encontrado bien, he ido solo todo el entrenamiento y lo he aprovechado. Me he sentido mucho mejor de lo esperado, sobre todo a nivel de pilotaje, para hacer muchas vueltas seguidas y sé que estoy lejos, pero lo importante es que ahora estoy bien cuatro o cinco vueltas y puedo pilotar como quiero. Lo otro tiene que ir llegando", explica el piloto de Repsol Honda.

"La verdad es que no esperaba esto y me ha gustado porque hacía tiempo que no lo hacía solo", insistió al respecto Márquez.

El piloto de Repsol Honda comentó sobre su lesión que "en este circuito he notado algo en el hombro, nada raro, pero las molestias son más y hay que saber frenarlas antes de que aparezcan".

De la posibilidad de lluvia para lograr un mejor resultado, no quiso aventurarse el piloto al señalar que "no lo sé esto, porque todos vamos rápido desde el inicio y me puede beneficiar que el sábado sea en agua porque físicamente no aprietas tanto y no te desgastas tanto. Como mañana llueve ciento por ciento seguro, he salido desde el principio sin pensar en el brazo y a pilotar con todo lo que tenía. Sin ir a lo loco, pero arriesgando para hacer este tiempo. He arriesgado para hacer sexto. ¿Para una carrera entera? Me va a costar mantener este ritmo", ha reconocido.

Márquez reconoció que había "salido agresivo desde el principio, sin guardar nada desde la primera vuelta, porque todo apunta a que mañana llueve y éste era un entrenamiento muy importante y mi objetivo era intentar estar entre los diez primeros".

"He salido convencido, rodando en solitario todo el tiempo e intentando trabajar con la moto, y he tenido suerte de que las sensaciones con la moto han sido buenas desde el principio porque con el hombro aquí la carrera será larga, pero la velocidad a una vuelta la tenemos y a pocas vueltas también, por lo que ahora hace falta seguir trabajando y ver qué tal", ha insistido el piloto de Repsol.