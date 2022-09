LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 4PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 23 de septiembre de 2022

LO ÚLTIMO

Huyen rusos en edad militar para prevenir su envío a Ucrania

Aliados de Trump crean nuevo comité recaudador de fondos

Newtown: Alex Jones volverá a declarar la semana entrante

Caen mercados financieros en el mundo al aumentar las tasas

Nicaragua ordena fin de transmisión de CNN en español

PRIMERA PLANA

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

KIEV, Ucrania - Varias regiones ucranianas controladas por Moscú se someten a referendos de adhesión a Rusia que las autoridades ucranianas y sus aliados condenan como un intento ilegítimo del Kremlin de anexionarse zonas que sus fuerzas han ocupado durante casi siete meses de invasión. En tanto, expertos de la ONU y funcionarios ucranianos apuntan a nuevas pruebas de crímenes de guerra en Ucrania. Funcionarios de la región de Járkiv afirman que una fosa común en la ciudad oriental de Izium contenía cientos de cadáveres, entre ellos al menos 30 con señales visibles de tortura. Por Hanna Arhirova. 690 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-UCRANIA-GUERRA-ONU DDHH: Expertos de la ONU ven indicios de crímenes de guerra en Ucrania.

EUR-GEN RUSIA-RESERVISTAS-ÉXODO

ESTAMBUL - Los hombres rusos en edad de ser incorporados al ejército huyen por multitudes de su país, atestando aviones y causando embotellamientos en los cruces fronterizos, a fin de evitar que puedan ser enviados a combatir en Ucrania después de que el Kremlin ordenó la movilización parcial de reservistas. Por Khalil Hamra y Mehmet Guzel. 410 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ONU-GEN ASAMBLEA-RUSIA-AISLAMIENTO

NUEVA YORK - La marea de la opinión internacional parece estar virando decisivamente contra Rusia a medida que numerosos países no alineados se suman a Estados Unidos y sus aliados para condenar la guerra en Ucrania y las amenazas de Moscú a los principios del orden internacional. Por Matthew Lee. 410 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-TEN FEDERER-ÚLTIMO PARTIDO

LONDRES - Roger Federer se despide del tenis con un último partido antes de retirarse a los 41 años. El suizo hará dupla con Rafael Nadal por el Equipo Europa en un partido de dobles de la Copa Laver contra Frances Tiafoe y Jack Sock del Equipo Resto del Mundo, en Londres. Esto marca el final de una ilustre carrera que incluye 20 títulos de Grand Slam. Por Howard Fendrich. 800 palabras. AP Foto. Editores: partido programado para dar inicio a las 3:30 de la tarde hora del este de Estados Unidos.

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

ONU-GEN ASAMBLEA-HAMBRE EN EL MUNDO

NACIONES UNIDAS - El jefe de la agencia alimentaria de la ONU advierte que el mundo enfrenta “una tormenta perfecta sobre otra tormenta perfecta” e insta a los donantes a atajar de inmediato una crisis de fertilizantes y evitar una escasez generalizada de alimentos el próximo año. Por Edith M. Lederer. 572 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ONU-GEN ASAMBLEA GENERAL

NACIONES UNIDAS - Luego de tres días en los que la guerra en Ucrania ha acaparado toda la atención de los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, surgen otros conflictos y preocupaciones. Por Sarah DiLorenzo. 357 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN TRUMP-PROBLEMAS LEGALES

WASHINGTON - Nuevos problemas legales de Donald Trump -denuncias de fraude hechas por la procuradora general de Nueva York y un fallo de jueces que él mismo designó- plantean serios desafíos para el expresidente, que ya no goza de las protecciones que le daban sus servicios en la Casa Blanca. Por Eric Tucker. 1.000 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN ITALIA-ELECCIONES

ROMA - Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Italia podría tener una primera ministra de extrema derecha. Una coalición derechista de raíces neofascistas encabezada por Giorgia Meloni es la favorita para ganar las elecciones parlamentarias del domingo, según las encuestas, en una consulta que podría tener fuerte impacto en Europa. Por Frances D’Emilio y Colleen Berry. 1.000 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación giró en torno a una entrevista al presidente estadounidense Joe Biden, a la península de Crimea y al reciente sismo que sacudió a México el 19 de septiembre. Por Abril Mulato y Marcos Martínez Chacón. 1.894 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

CAR-GEN PUERTO RICO-FIONA

CAGUAS, Puerto Rico - Cada vez más negocios, incluyendo tiendas de alimentación y gasolineras, cierran temporalmente sus puertas en todo Puerto Rico mientras se alargan los cortes de electricidad causados por el huracán Fiona en el territorio estadounidense, lo que aviva la preocupación acerca de la disponibilidad de combustible y productos básicos. Por Dánica Coto. 735 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-TORMENTAS: El huracán Fiona azota Bermudas mientras avanza hacia Canadá.

AMN-GEN MÉXICO-EJÉRCITO

CIUDAD DE MÉXICO - México ha consultado a los ciudadanos sobre grandes infraestructuras o sobre la revocación del mandato del presidente, ahora quiere hacerlo sobre el papel del Ejército en seguridad pública. Sin embargo, no está claro si el referendo tendría alguna repercusión real porque el presidente afirma que, para que no cueste dinero, no intervendrían las autoridades electorales y por lo tanto no sería vinculante. 297 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN ARGENTINA-VICEPRESIDENTA JUICIO

BUENOS AIRES - La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner acusa a los fiscales que han pedido que sea condenada a 12 años de cárcel por presunta corrupción de sostener “increíbles mentiras” durante el juicio que enfrenta. Por Almudena Calatrava. 725 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMC-GEN NICARAGUA-CNN

CIUDAD DE MÉXICO - El gobierno de Nicaragua ordena el fin de las transmisiones de la cadena de televisión estadounidense CNN en español en el país, donde una treintena de medios informativos han sido silenciados este año según organizaciones de periodistas independientes. Por Gabriela Selser. 524 palabras. ENVIADO.

REP-GEN LATINOAMÉRICA EN IMÁGENES-FOTOS

SIN PROCEDENCIA - Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 16 y el 22 de septiembre de 2022. 70 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-POL EEUU-ELECCIONES-TRUMP

NUEVA YORK - Los aliados del expresidente Donald Trump crean un nuevo comité de acción política, que será el medio principal para volcar fondos a las elecciones de noviembre y que podría ser parte crucial de su infraestructura de campaña si decide presentarse como candidato presidencial en 2024. Por Jill Colvin. 440 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN NEWTOWN-MASACRE-DEMANDA

WATERBURY, Connecticut - Los abogados en el juicio por difamación a Alex Jones acuerdan que regresará a declarar la semana entrante tras una audiencia agitada el jueves. Jones ha dicho que la masacre en la escuela de Sandy Hook en 2012 —en la que fueron asesinados 20 niños y seis docentes— fue solamente un engaño. Por Dave Collins y Pat Eaton-Robb. 340 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO EEUU-BOLSA

NUEVA YORK - Caen las principales bolsas de valores en todo el mundo ante señales de debilitamiento de la economía global, en momentos que los bancos centrales elevan la presión con nuevos aumentos de las tasas de interés. Por Damian J. Troise. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN ALABAMA-PENA DE MUERTE

ATMORE, Alabama - Las autoridades de Alabama suspenden la inyección letal a un hombre condenado por un tiroteo en su lugar de trabajo en 1999 alegando problemas de tiempo y dificultades para acceder a las venas del recluso. Por Kim Chandler. 217 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

MOR-GEN IRÁN-PROTESTAS

TEHERÁN - Manifestantes en Irán chocan violentamente con las fuerzas de seguridad tras la muerte de una joven detenida por la policía. La televisión estatal iraní insinúa que la cifra de muertos alcanzaría los 26, sin entrar en detalles. 340 palabras. ENVIADO.

MOR-INM LÍBANO-MIGRANTES

DAMASCO, Siria - La cifra de muertos de una embarcación que trasportaba migrantes desde Líbano y se hundió en aguas de Siria se eleva al menos a 73, dice el ministro de Salud sirio. Es el incidente con mayor mortalidad desde que un número creciente de libaneses, sirios y palestinos tratan de huir desde Líbano hacia Europa por mar. 290 palabras. ENVIADO.

ASI-GEN COREAS-TENSIONES

BUSAN, Corea del Sur - El portaaviones de propulsión nuclear Ronald Reagan arriba al puerto surcoreano de Busan antes de ejercicios militares conjuntos de ambos países que pretenden mostrar su fuerza en medio de crecientes amenazas nucleares de Corea del Norte. La llegada del Reagan se produce después de que el líder norcoreano Kim Jong Un dijera este mes al Parlamento de Pyongyang que nunca abandonaría sus armas nucleares y misiles, que dijo necesitar para contrarrestar lo que percibe como hostilidad de Estados Unidos. Por Kim Tong-Hyung y Lee Jin-Man. 440 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN JAPÓN-ABE FUNERAL PROTESTA

TOKIO - Varios cientos de manifestantes exigen la cancelación del funeral de Estado del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en una protesta en un parque de Tokio. Por Yuri Kageyama. 316 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-OLI AMA-DOPAJE MARIHUANA

GINEBRA - El uso de marihuana seguirá prohibido en eventos deportivos después que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se niega a cambiar su estatus en la lista de sustancias prohibidas. En una decisión por separado, el opiáceo tramadol estará prohibido a partir de enero de 2024, decide el comité ejecutivo de la AMA en una reunión en Australia. Por Graham Dunbar. 417 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-BAS MUNDIAL FEMENINO

SYDNEY - Nirra Fields anota 17 puntos y Shay Colley agrega 11 para guiar a Canadá a vencer 59-45 a Francia en la Copa del Mundo de baloncesto femenino. La victoria mantuvo a Canadá (2-0) como el único equipo invicto restante en su grupo. Por Doug Feinberg. 488 palabras. AP Foto. ENVIADO.

