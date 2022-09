Franco: "Es necesario diálogo, mucho diálogo"

Madrid, 23 sep. José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), aseguró este viernes que para solucionar el conflicto suscitado en la selección española femenina, tras la renuncia de quince jugadoras a ser incluidas en la próxima lista de Jorge Vilda, que "es necesario diálogo, mucho diálogo", aunque se mostró confiado en que se pueda reconducir la situación.

En declaraciones a los periodistas, Franco explicó que "es un tema de la Federación Española de Fútbol que tiene que resolver" y que parte de la base de que "para cualquier deportista español el máximo orgullo, su máxima aspiración es siempre participar con las selecciones españolas de cualquier deporte".

"En el caso del fútbol femenino estoy seguro de que también es así. Es un motivo de honor inmenso, de gran orgullo ser internacional y representar a tu país", continuó el presidente del CSD, quien apuntó que cree que "todavía se puede reconducir el tema".

"El comunicado de las jugadoras no habla de una decisión definitiva, de no volver a la selección, habla de que mientras esa situación no se supere esa situación. Con lo cual dejan la puerta abierta por supuesto a volver en sucesivas convocatorias a la selección española, cosa que espero", reflexionó.

"Por otra parte, el comunicado de la Federación habla de que no va a haber sanciones para las jugadoras. En definitiva, las dos partes muestran una puerta abierta para seguir dialogando, que es lo que yo les pediría, que dialoguen hasta llegar a algún un tipo de acuerdo hasta que esta situación se desbloquee, porque esto es malo para el fútbol español, es una evidencia. Esta situación no es buena para el deporte, para el fútbol femenino, que estaba despegando de una manera importantísima", apuntó.

"No deberíamos olvidar todos que por ejemplo durante la pasada Eurocopa llegó a haber momentos con una audiencia de tres millones de personas viendo a nuestra selección española de fútbol. No hay que olvidar también los éxitos que nuestras jugadoras de categorías inferiores han obtenido, lo último el Campeonato del Mundo sub'20", advirtió.

Por ello, aseveró que "ante esta situación es necesario un ejercicio de responsabilidad por parte de todos y de diálogo, mucho dialogo" porque es "de los que piensa que los problemas más importantes se resuelven siempre dialogando"

"Y, por otra parte", continuó, "no hay que olvidar que tenemos dos grandes retos a la vuelta de la esquina, el año próximo, el 2023, el Mundial, donde nuestra selección va a participar, y 2024, los Juegos Olímpicos, donde todavía no tenemos asegurada la participación pero tenemos muchas posibilidades".

"El fútbol femenino español se merece que haya acuerdo y que no surjan estos problemas", recalcó Franco, quien espera y confía que no sea necesaria de nuevo una mediación por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) y que se pueda solventar esta cuestión en el seno de la Federación, aunque si es necesario estarían dispuestos a hacerlo otra vez.

Aseguró que tiene el "máximo respeto para las posiciones de las jugadoras cuando alegan motivos de salud y de salud mental" y que aunque en el reglamento se contemplan sanciones la Federación en su comunicado dijo que en principio no iba a recurrir a ello.

Reiteró que está "absolutamente convencido de que todavía queda margen para que haya algún tipo de acuerdo que sea satisfactorio y digno para todas las partes" y que se queda "con la buena voluntad que pueda haber en principio por las dos partes".

"Estamos en una situación que si se afronta desde el espíritu de diálogo en los próximos días y, a mi juicio y no quiero meterme en temas que no me corresponden, nada más lejos de mi intención, se pueden resolver", señaló.

"Insisto, con los datos que queremos a día de hoy, nuestra posición es esta. Sin querer entrometernos en lo que es la labor de la Federación, nada más lejos de mi intención y respetando por supuesto a las jugadoras, los motivos que puedan tener, por supuesto, son respetables", apuntó.

"El CSD no es dudoso en el apoyo al fútbol femenino, todo lo contrario, estamos dignificando el fútbol femenino. Cualquier ayuda que se pueda prestar desde aquí nos tendrán a su disposición", concluyó.