Fabio Quartararo asegura que no ha cambiado nada en el circuito

Motegi (Japón), 23 sep. El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) ha asegurado tras la primera jornada de entrenamientos en el circuito "Twin Ring" de Motegi que está "igual que en 2019, sigue siendo la misma, el agarre está bien y las condiciones igual, así que bastante contento".

De su rendimiento se mostró contento al acabar "muy cerca -de sus rivales-, pero ellos han hecho bastantes errores, sobre todo Jack -Miller-, que tenía más margen que nosotros, pero me he visto bien y lo esperaba así".

"Al final, hemos tirado desde la primera vuelta, porque es como hay que hacerlo y con sólo una tanda y sabiendo que mañana va a llover, será difícil. Así que había que rodar así", reconoce Quartararo sobre su ritmo.

En lo que a sus rivales se refiere, el líder del mundial de MotoGP dijo verlos "muy fuertes y tendremos que luchar mucho para estar con ellos", además de señalar sobre Marc Márquez que "Marc yo creo que cada vez que vuelve dice un poco lo mismo: que no está listo, que no estará aquí... Pero siempre está aquí. A Marc hay que considerarlo siempre para estar delante".

De su inferioridad mecánica Fabio Quartararo ha reconocido que estar al nivel de sus rivales "es uno de mis retos más grandes, no es por no ponerme presión o lo que sea, es que somos claramente inferiores a los demás y no es que me guste, pero lo quiero lograr".