Estudio muestra que efectos del bypass gástrico en adolescentes son duraderos

Miami, 23 sep. Un estudio realizado en EE.UU. a 96 personas que se sometieron a una cirugía bariátrica siendo adolescentes mostró que más de una década después el 76 % seguía por debajo del peso anterior al procedimiento, informó este viernes la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (UM).

El estudio "Resultados a largo plazo después de la cirugía bariátrica en adolescentes", publicado en línea en el Journal of the American College of Surgeons, concluyó que esa operación es una opción eficaz para los adolescentes que luchan contra la obesidad y afecciones asociadas.

El autor principal, Néstor de la Cruz-Muñoz, jefe de cirugía bariátrica y profesor de cirugía clínica en la Escuela Miller y colaborador en UTHealth Houston, señaló en un comunicado que con este estudió se trató de "romper el estigma" contra las operaciones de "bypass gástrico" mostrando sus beneficios a largo plazo.

De la Cruz-Muñoz subrayó que solo alrededor del 1,5 % de los pacientes potenciales se someten a una cirugía bariátrica por año.

ACCESO LIMITADO

"El acceso a la atención está limitado por la falta de acceso a seguros y educación sobre los beneficios de la cirugía bariátrica para la salud de los pacientes. El 98 % de los pacientes que podrían beneficiarse cada año de la cirugía no la obtienen y esos números son mucho peores para los adolescentes", subrayó.

A pesar de los beneficios de la operación, la escasez de datos de seguimiento a largo plazo de los adolescentes ha hecho que los proveedores se muestren reacios a recomendarla y que los padres se muestren escépticos, señala el comunicado.

Además, varias compañías de seguros de salud niegan el procedimiento a los adolescentes.

"El estado actual de la obesidad en los EE. UU. es horrible y no mejorará si las personas desconocen los beneficios para la salud que brindan estas cirugías, especialmente en los adolescentes", dijo.

"Los beneficios de mejorar los parámetros de riesgo cardiovascular a largo plazo -agregó- pueden disminuir la mortalidad en 15, 20 o 30 años y mejorar la salud en ese mismo período de tiempo", señaló.

GRUPO DE 300 PACIENTES

Para el estudio se analizó primero un grupo de más de 300 pacientes que se sometieron a cirugía metabólica y bariátrica antes de los 22 años.

Después de obtener el permiso de la Junta de Revisión Institucional, el equipo rastreó a 96 personas en todo el país, la mayoría de los cuales se sometieron a una cirugía de "bypass gástrico" entre 2002 y 2010.

El peso promedio antes de la operación de los 96 elegidos, que en su mayoría son treintañeros ahora, era de 278,5 libras (126,4 kilos), mientras que en el momento del estudio pesaban en promedio 195 libras (88,5 kilos).

Un 85 % de los estudiados son latinos o afroamericanos no hispanos, grupos desproporcionadamente afectados por la obesidad.

Los 96 pacientes participaron en el estudio a través de visitas de telesalud para evaluar su peso corporal, estado de comorbilidad, estado de función social/física y complicaciones a largo plazo más de una década después de la cirugía.

La pérdida de peso corporal total fue del 31,3 % en un promedio de 14,2 años después del procedimiento.

MEJORAS EN OTROS RIESGOS

No solo se mantuvo el peso mayoritario en más del 76 % de los pacientes, sino que mejoraron otros riesgos para la salud.

La hipertensión, la apnea del sueño, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la ansiedad y la depresión se redujeron al 4 %.

El estudio muestra además que más del 90% de los pacientes no se arrepiente de haber tenido la operación y, de hecho, están mejorando en su vida social gracias a ella.

"La cirugía bariátrica antes de los 22 años tiene beneficios a largo plazo", dijo Sarah Messiah, también autora del estudio y directora del Centro de Salud de la Población Pediátrica de la Escuela de Salud Pública de UTHealth.Salud en Dallas.

El estudio también respalda la guía dada en 2019 por la Academia Estadounidense de Pediatras para un mayor acceso a la cirugía bariátrica para adolescentes con obesidad severa.

"Casi cuatro millones de niños en los EE. UU. están lidiando con la obesidad, pero el 48 % de los proveedores aún no recomiendan la cirugía bariátrica como solución", dijo De la Cruz-Muñoz. EFE

ar/arm