El "rey de los gitanos" pide a India que reconozca a su pueblo como minoría

Bucarest, 23 sep. Dorin Cioaba, presidente de la Unión Internacional Romaní (UIR), y autoproclamado "rey internacional de los gitanos", pedirá al Gobierno de la India que reconozca oficialmente al pueblo gitano como minoría étnica y cultural, para lograr así "representación".

"Enviaremos un ultimátum al Gobierno de India para que nos reconozca como pueblo que vive en la diáspora, y si no lo hacen, como han prometido desde hace décadas, iremos a un tribunal internacional; queremos tener reconocimiento oficial", dijo Cioaba en declaraciones recogidas por el diario rumano Turnul Sfatului.

Cioba hizo estas declaraciones en la localidad rumana de Sibiu, donde aspira a ser reelegido este viernes como presidente de la UIR, una organización fundada en 1971 que aglutina a líderes gitanos de todos los países.

Cioaba, de nacionalidad rumana, recordó que dirigentes de la India han aceptado repetidamente que los gitanos provienen de ese país, pero no han tomado medidas para que este reconocimiento tenga consecuencias concretas.

"No queremos ir a India, no queremos poner presión sobre el Gobierno de la India para que nos ayude, pero queremos tener reconocimiento, dejar de ser un pueblo que no pertenece a nadie", declaró Cioaba, que se quejó de que los países en los que viven los gitanos rechazan considerarlos como "suyos".

Uno de los beneficios que tendría el reconocimiento oficial por parte de India, explicó Cioaba, sería tener representación en la ONU: "El Gobierno indio podría hablar en nuestro nombre".

Además de presidente de la UIR, Cioaba es pastor evangélico y utiliza el título de "rey internacional de los gitanos", que heredó de su padre, Florin Cioaba, cuando éste falleció en 2013.

Su hermano menor, Daniel, se conformó con el título de "rey de los gitanos de Rumanía". EFE

