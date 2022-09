Choquehuanca sobre el conflicto cocalero: la solución es el diálogo

Madrid, 23 sep (EFE) .- El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, aseguró en una entrevista con EFE que la solución al conflicto entre las asociaciones de cocaleros que vive el país es "el diálogo", y apuntó a que también deben ser escuchados los productores de la zona de los Yungas, en el departamento de la Paz, que dedican parte de su producción agrícola a la hoja de coca.

El conflicto entre los cocaleros en Bolivia viene desde septiembre de 2021, cuando en una cuestionada asamblea un grupo eligió a Arnold Alanes como dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), quien luego recibió el aval del Gobierno, y tras varias disputas abrió el llamado "mercado paralelo" en un barrio vecino al tradicional.

El otro sector es dirigido por Freddy Machicado, quien se encuentra en detención preventiva desde la semana pasada, después de que un grupo de sus asociados tomaran las instalaciones del mercado paralelo y las destruyeran en medio de enfrentamientos con los cocaleros de Alanes.

"En todas las organizaciones hay conflictos, algunos son magnificados por los medios de comunicación, pero a todo conflicto tenemos que darles importancia", dijo Choqehuanca que se encuentra en España cerrando una gira por Europa que le ha llevado a Países Bajos, Bruselas e Italia.

El vicepresidente boliviano defendió que también hay conflictos en el sector de los maestros, los mineros, en los agricultores y el sector gremial.

"Pero También son importantes los que viven en los Yungas, y parte de sus actividades se dedican al cultivo de la hoja de coca, son agricultores, también producen otros productos, pero coca también".

Machicado y otros líderes de Adepcoca se encuentran detenidos desde la semana pasada por la toma y destrucción del "mercado paralelo", después de una marcha de cinco días que realizó este sector para pedir que este mercado independiente, reconocido ante la ley, sea el "único" autorizado para la comercialización de la hoja de coca que se produce en la zona de los Yungas.

"No creo que tenga que haber una solución. Debe haberla. Nosotros no queremos entrar en asuntos dentro de las organizaciones. Podemos ayudar, reflexionarlos y hacer todos los esfuerzos para que nuestros hermanos no estén enfrentados entre ellos. El único camino es el diálogo", reiteró.

Las normas bolivianas establecen dos mercados legales para la venta de hojas de coca, uno en Sacaba, en el departamento de Cochabamba, y otro en Villa Fátima, al norte de la ciudad de La Paz. EFE

ajs/alf

(foto) (vídeo)