Celtics suspenden a su entrenador por toda la temporada

BOSTON (AP) — Los Celtics de Boston suspendieron el jueves al entrenador Ime Udoka por toda la temporada 2022-23 con efecto inmediato y sin garantía de que vuelva al equipo en el futuro.

Udoka fue suspendido por “infracciones a las políticas del equipo”, señalaron los Celtics. Horas antes, dos personas al tanto del asunto dijeron que el estratega sería sancionado por una relación inapropiada con una integrante de la organización.

Esas personas hablaron con The Associated Press a condición de mantener el anonimato porque los actuales campeones de la Conferencia Este no han revelado ningún detalle públicamente.

“La decisión sobre su futuro con los Celtics más allá de esta temporada se tomará en una fecha posterior”, indicó el equipo.

Udoka emitió un comunicado por medio de ESPN, en el que se disculpó, pero no abundó en detalles.

“Quiero disculparme con nuestros jugadores, aficionados, toda la organización de los Celtics y mi familia por haberlos decepcionado. Lamento haber puesto al equipo en esta situación complicada y acepto la decisión. Por respeto a todos los involucrados, no hablaré más del asunto”, declaró.

Una de las personas que habló con la AP dijo que los Celtics han decido que el auxiliar técnico Joe Mazzulla tome las riendas del equipo de forma interina.

Mazzulla se entrevistó con el Jazz de Utah en busca del puesto de entrenador a mediados de este año, pero el puesto fue conseguido por Will Hardy, otro de los asistentes de Udoka en Boston durante la campaña anterior.

Los otros asistentes de Udoka fueron Damon Stoudemire, Ben Sullivan, Aaron Miles y Tony Dobbins.

Se trata de la segunda sanción disciplinaria de grandes implicaciones en las últimas dos semanas dentro de la NBA. La semana pasada, el comisionado Adam Silver decidió suspender al propietario de los Suns de Phoenix Robert Sarver por un año y lo multó con 10 millones de dólares, después de que una investigación reveló su patrón de comportamiento indebido en el lugar de trabajo, incluyendo lenguaje grosero y racista.

Sarver indicó el miércoles que planea vender al equipo.

Udoka tuvo una primera campaña brillante como entrenador de los Celtics. Terminó la temporada regular con marca de 51-31 — con un récord de 26-6 en los últimos 32 partidos— y guio a Boston a superar a Brooklyn, Milwaukee y Miami en su camino a las Finales de la NBA.

Los Celtics perdieron la serie por el título ante los Warriors de Golden State en seis juegos.

Perder a Udoka sería un golpe significativo para un equipo que es ampliamente considerado entre los favoritos para pelear por el título de la NBA esta temporada, luego de quedarse a solo dos juegos de ganar el campeonato la campaña pasada — el primer año de Udoka dirigiendo a Boston.

Boston se movió temprano en el mercado al adquirir a Malcolm Brogdon en un canje con Indiana para reforzar su elenco de escolta, que ya era potente. También firmó al veterano delantero Danilo Gallinari en la agencia libre.

Pero Gallinari se desgarró el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el mes pasado y se perderá la próxima campaña. El centro Robert Williams, clave en el entramado defensivo del equipo padece de molestias en la rodilla y no se cree que pueda estar en condiciones de jugar al inicio de la temporada.

También sonaron como destino para un posible canje de Kevin Durant, el astro de los Nets de Brooklyn. Durant pidió ser transferido pero acabó dando marcha atrás.

Los Celtics inician su campamento de entrenamiento el martes.