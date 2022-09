Bancos preparan planes de contingencia ante posibles apagones

(Bloomberg) -- Algunos de los bancos más grandes del mundo están preparando planes de contingencia ante la posibilidad de que se produzcan cortes de electricidad en Londres este invierno.

Los bancos están manteniendo conversaciones conjuntas periódicas y revisando planes para utilizar ubicaciones externas o fomentar el trabajo desde casa, según el organismo del sector UK Finance, que coordina las conversaciones. Las empresas también están estudiando la experiencia de Sudáfrica, donde los cortes de electricidad forman parte de la vida cotidiana.

“Todas las empresas, independientemente de su tamaño, están prestando mucha atención”, dijo en entrevista Andrew Rogan, director de resiliencia operativa de UK Finance. “No hay sensación de pánico, simplemente todo el mundo se está asegurando de que todo esté preparado”.

La renovada atención se produce en medio de una crisis energética mundial, que causa preocupación de que se produzcan apagones a medida que bajen las temperaturas. El temor afecta especialmente a Europa, cuyas necesidades energéticas se han sustentado durante mucho tiempo en el gas ruso.

El Reino Unido ha previsto varios días de invierno en los que el frío podría combinarse con la escasez de gas, provocando apagones organizados para la industria y los hogares. Francia espera pedir a los hogares, las empresas y los Gobiernos locales que reduzcan el consumo de energía para evitar cortes rotativos, mientras que Alemania nacionalizará el gigante del gas Uniper SE para evitar un colapso de su sector energético.

Esto significa que las mayores empresas financieras necesitan planes de contingencia en todo el continente. Un ejecutivo de JPMorgan Chase & Co. dijo este mes que tienen planes de contingencia eléctrica para todas sus sedes. Las grandes oficinas cuentan con generadores de reserva y también existe la posibilidad de trasladar temporalmente al personal de un país a otro en caso de que se produzca una emergencia en uno de ellos, dijo el director de Alemania, Stefan Behr, en una conferencia en Fráncfort.

En el Reino Unido, los bancos, las sociedades de crédito hipotecario y ejecutivos de las sucursales de bancos extranjeros participan en las discusiones, según UK Finance. Representantes de empresas como Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Bank of America Corp., HSBC Holdings Plc y BNP Paribas SA declinaron hacer comentarios al ser consultados sobre sus preparativos.

Las principales empresas ya cuentan con generadores y fuentes de energía adicionales que pueden abastecerlas durante al menos 72 horas, según UK Finance. También están buscando ubicaciones fuera de las instalaciones en Londres, Essex, Surrey y otros lugares, que posiblemente no sufrirán apagones localizados. La experiencia de hacer frente al covid-19 y a las posibles inclemencias del tiempo hace que las empresas estén bien preparadas, dijo Rogan.

La crisis también está empujando a los bancos a intentar reducir la dependencia de los combustibles fósiles. La empresa eEnergy, que gestiona la estrategia energética de varios centenares de edificios en la City londinense, ha visto un “enorme aumento” en los últimos tres meses de instituciones financieras que buscan llegar a cero neto, dados los problemas del mercado energético, dijo el director ejecutivo del grupo, Harvey Sinclair.

“Los precios de la energía casi han alcanzado el mismo nivel que los costos de alquiler”, dijo Sinclair. “Estamos instalando medidores inteligentes e identificando si se dejan las luces encendidas por la noche y si los equipos de aire acondicionado están encendidos demasiado”. La empresa también está asesorando a los clientes sobre la instalación de respaldo mediante el almacenamiento en baterías in situ y paneles solares fuera de la red.

En Suiza, UBS Group AG decidió permitir mayores fluctuaciones de las temperaturas en sus oficinas en un intento de reducir el consumo de energía. Los bancos daneses están repartiendo mantas para ayudar al personal a sobrellevar las bajas temperaturas de las oficinas, mientras que Deutsche Bank AG comunicó a sus empleados este verano que disminuirá el aire acondicionado y cortaría el agua caliente en sus oficinas alemanas.

Los centros de datos, un elemento central de la plomería financiera, también se aseguran de estar protegidos. Telehouse Europe, que alberga servidores para más de 800 clientes, incluidos bancos y aseguradoras, en cinco emplazamientos en London Docklands, está aumentando sus niveles de gestión de crisis y comunicándose constantemente con los proveedores de combustible.

Los preparativos se producen después de que Canary Wharf sufriera días de problemas de suministro eléctrico en marzo, luego de que un incendio dejara fuera de servicio una subestación, interrumpiendo las oficinas de Citigroup, HSBC y Morgan Stanley. En julio, algunas zonas de Londres estuvieron a punto de sufrir un apagón cuando la creciente demanda de electricidad coincidió con un cuello de botella en la red.

