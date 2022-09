Àlex Corretja:Tenis y pádel son primos hermanos; puedo aportar a todo el WPT

Óscar Maya Belchí

Madrid, 23 sep. World Padel Tour prepara un plan estratégico “rompedor y sorprendente”. El objetivo, mantener la presencia de los jugadores para que sigan en el circuito ante la nueva competencia. Àlex Corretja (Barcelona, 1974) lidera el nuevo proyecto del WPT tras incorporarse como adjunto de Presidencia, que ostenta Ramón Agenjo desde 2017.

Polifacético, analista en Eurosport, TVE y SER, Corretja aterriza como ejecutivo en el WPT para “seguir siendo los mejores”. Dirige una organización de cuyo deporte vende los derechos de televisión a 140 países.

Pregunta: ¿Por qué este nuevo reto en su vida?

Respuesta: Me motiva muchísimo. Seguir creciendo y evolucionar. Yo vengo del tenis y para mí son como primos hermanos; no hay una competencia, siempre lo he visto como un crecimiento. Desde mi visión de tenista profesional puedo aportar, no sólo a Damm -propietaria de WPT- y a la organización del World Padel Tour, también a los jugadores para entenderles y trasladarles las ideas. Mi ilusión es crear este puente y que todos nos entendamos.

Estoy muy motivado porque es una oportunidad muy bonita y el pádel siempre lo ha practicado desde pequeñito. En el pádel solo mejoro y en el tenis solo empeoro (ríe). Para mí el pádel siempre ha sido una motivación muy importante.

P: ¿Por qué este auge del pádel?

R: El pádel es un deporte que ha crecido muchísimo, seguramente el que más ha evolucionado en el siglo veintiuno. Lo ves por todo el mundo, en cualquier lado hay pistas de pádel. Lo jugaba antes, pero cuando me retiré empecé a invertir muchas horas, entrenar con profesionales…

A nivel social es un deporte que engancha mucho porque puede jugar gente joven, mayor, que no ha cogido una pala… Eso hace que sea un deporte muy global y que a día de hoy lo practican millones de personas en el mundo. En World Padel Tour tenemos el mejor circuito del mundo y queremos que siga siendo así. Queremos seguir siendo los mejores.

P: Usted lidera la apuesta de futuro del World Padel Tour para, como dice, seguir siendo los mejores. ¿Qué nos puede decir de estos planes?

R: Te puedo decir que en cuestión de días o semanas vamos a presentar una nueva propuesta, un nuevo circuito mejorado que va a ser rompedor y sorprendente. Se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte de World Padel Tour en todos los aspectos. No es solo un tema económico, es un tema tecnológico, de cómo presentas el circuito y sigues mejorando.

Todos en la vida hemos tenido que progresar. Yo jugaba muy bien en tierra batida y si no progresaba en pista rápida nunca podría estar entre los diez primeros. Estos son los ejemplos que tú tienes que tomar; lo que me ha servido puede servir en el World Padel Tour. Van a ser impresionantes las noticias que va a haber, para chicos y para chicas; es algo muy ilusionante y confío plenamente en que les vamos a convencer de que esto va a seguir creciendo como el que más. No tengo ninguna duda.

P: Un futuro en el que, como lo está ahora y lo estuvo en el pasado, estará Estrella Damm. ¿Cuán importante es su apoyo para el desarrollo del pádel?

R: Es todo. Damm lleva diez años detrás de World Padel Tour apostando por el pádel cuando no existía a nivel profesional. Se ha creado una marca, los jugadores han crecido con ellos, gracias a Damm se han hecho una marca a los jugadores y gracias a estos World Padel Tour y Damm han crecido. ¿Qué ha habido alguna separación? Sí, es cierto. Y, de hecho yo estoy aquí para ayudar a que todos sigamos hacia delante; me parece que eso es lo más importante.

Luego, como es lógico, cada uno tiene que intentar mirar su interés, pero sabiendo y teniendo muy claro que Damm cree y apuesta por el pádel desde hace muchos años; también en la base con entrenamientos, becas a jugadores… esto también pesa. EFE

