Reino Unido promete mantener ayuda militar a Ucrania; UE examina nuevas sanciones contra Rusia

Reino Unido seguirá proporcionando ayuda militar a Ucrania, prometió el miércoles la nueva primera ministra británica, Liz Truss, durante su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras que el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, anunció que el bloque examina nuevas sanciones contra Moscú.

"En este momento crucial en el conflicto, prometo que mantendremos o incrementaremos nuestro apoyo militar a Ucrania el tiempo que sea necesario. En este momento nuevas armas británicas están llegando a Ucrania, incluyendo cohetes M270. No descansaremos hasta que Ucrania triunfe." "At this crucial moment in the conflict, I pledge that we will sustain or increase our military support to Ukraine for as long as it takes. New UK weapons are arriving in Ukraine as I speak, including more MLRS-rockets. We will not rest until Ukraine prevails." "Tan pronto como sea posible se implementarán inmediatamente medidas restrictivas adicionales, en coordinación con nuestros socios." "Additional restrictive measures will be brought forward immediatly, as soon as possible, in coordination with our partners. " Londres promete dar ayuda militar a Ucrania hasta su victoria ante Rusia, dice Truss en la ONUNaciones Unidas, Estados Unidos, 22 Set 2022 (AFP) - Reino Unido seguirá proporcionando ayuda militar a Ucrania hasta su victoria contra Rusia, prometió el miércoles la nueva primera ministra británica, Liz Truss, durante su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas."En este momento crucial del conflicto, prometo que mantendremos o incrementaremos nuestro apoyo militar a Ucrania el tiempo que sea necesario (...) Solo estaremos tranquilos cuando Ucrania haya triunfado", aseguró Truss en la tribuna de la ONU.Más temprano el miércoles, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en discurso pregrabado en video difundido en la Asamblea General, pidió un "castigo justo" para Rusia, a la que el presidente estadounidense, Joe Biden, acusó de "violar descaradamente" los principios de Naciones Unidas. Truss estimó que el presidente ruso, Vladimir Putin, que el miércoles en la mañana anunció la movilización de cientos de miles de reservistas "trataba de justificar su fracaso catastrófico en Ucrania"."Eso no funcionará. La alianza internacional es fuerte y Ucrania es fuerte", afirmó la jefe del gobierno británico.La Primera Ministra se comprometió a que "Reino Unido gaste de aquí hasta 2030 el 3% de su PIB para la defensa, manteniendo su posición de líder como actor de la seguridad europea". La Unión Europea examina nuevas sanciones contra Rusia (Borrell)Naciones Unidas, Estados Unidos, 22 Set 2022 (AFP) - El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, anunció el miércoles que los 27 examinan nuevas sanciones contra Rusia tras la escalada anunciada por Moscú.Borrell hizo este anuncio al término de una reunión extraordinaria informal de los ministros de Relaciones Exteriores de la UE en la que adoptaron una declaración para condenar "con fuerza la última escalada de Rusia"."Vamos a seguir aumentando nuestra ayuda militar y estudiar nuevas medidas restrictivas" contra Rusia, dijo.